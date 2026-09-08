Ảnh minh họa.

Theo Cục Thuế, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử giao cho người mua theo quy định, trừ trường hợp pháp luật quy định không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Người bán phải sử dụng đúng loại hóa đơn và lập đúng thời điểm; ghi đầy đủ, chính xác nội dung, phản ánh đúng giao dịch kinh tế thực tế; gửi hóa đơn cho người mua theo quy định. Trường hợp hóa đơn có sai sót, phải xử lý đúng phương thức và lưu trữ dữ liệu theo quy định.

Người bán không được sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Đối với bán hàng hóa, về nguyên tắc, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Đối với cung cấp dịch vụ, về nguyên tắc, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa, trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng.

Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền, không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc theo quy định Bộ luật Dân sự để bảo đảm thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Đối với xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn gắn với thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành theo quy định, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Cục Thuế cảnh báo, người bán không nên hiểu rằng “chưa thu tiền thì chưa cần lập hóa đơn”. Trong nhiều trường hợp, thời điểm lập hóa đơn không phụ thuộc vào việc đã thu được tiền hay chưa.