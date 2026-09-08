Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 10 tài khoản cá nhân phát sinh giao dịch chuyển khoản tới 107 tỷ đồng: Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân

| | Kinh tế số

Bộ Công an khuyến cáo người dân tham gia mạng xã hội.

Phát hiện 10 tài khoản cá nhân phát sinh giao dịch chuyển khoản tới 107 tỷ đồng: Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ Công an khuyến nghị mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình một "lá chắn tự thân", phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội.

Tối ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; sinh năm 1980, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lã Thuý Kiều (sinh năm 1985, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Phùng Thị Khanh (sinh năm 1981, thường trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976, thường trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.

Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 03 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của Công ty.

Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan Thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, tuy là luật sư nhưng vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Bản thân Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO NVIDIA Jensen Huang chúc mừng OpenAI, nói AGI đã đến: Không quên nhắc mọi người GPT-6 được huấn luyện trên chip AI nào

CEO NVIDIA Jensen Huang chúc mừng OpenAI, nói AGI đã đến: Không quên nhắc mọi người GPT-6 được huấn luyện trên chip AI nào Nổi bật

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ lớn từ làn sóng AI

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ lớn từ làn sóng AI Nổi bật

Kỹ sư Microsoft: "Thời coder gõ code đã qua", đây mới là công việc tương lai của lập trình viên

Kỹ sư Microsoft: "Thời coder gõ code đã qua", đây mới là công việc tương lai của lập trình viên

15:31 , 08/09/2026
Cảnh báo vi phạm pháp luật thông qua tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân

Cảnh báo vi phạm pháp luật thông qua tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân

15:13 , 08/09/2026
Công an cảnh báo người dân sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền trong trường hợp sau

Công an cảnh báo người dân sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền trong trường hợp sau

14:55 , 08/09/2026
AWS chi hơn 500 triệu USD cho sinh viên, cuộc đua đào tạo nhân lực AI bước vào giai đoạn mới

AWS chi hơn 500 triệu USD cho sinh viên, cuộc đua đào tạo nhân lực AI bước vào giai đoạn mới

14:30 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên