Cây cầu gần 8.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, có vòm thép uốn lượn qua 6 nhịp, hiện có tiến độ ra sao sau hơn 8 tháng thi công?

Theo thông tin cập nhật từ Sun Group, dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng đang chuyển sang giai đoạn lắp đặt hệ dầm, sàn và vòm thép. Đốt dầm dọc chủ đầu tiên đã được lắp đặt thành công ngày 31/8/2026.

Khởi công ngày 19/12/2025 với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, sau hơn 8 tháng thi công, dự án đạt gần 40% khối lượng tổng thể. Riêng 5 trụ cầu chính giữa sông đạt khoảng 90% tiến độ thi công phần kết cấu bên dưới.

Bắt đầu lắp hơn 26.000 tấn kết cấu thép﻿

Trước đó, theo cập nhật ngày 17/8, phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ. Các nhà thầu tiếp tục thi công thân trụ, đồng thời chuẩn bị cấu kiện để lắp dựng kết cấu phía trên.

Tại thời điểm giữa tháng 8, toàn bộ 26.275 tấn thép kết cấu đã được đưa về nhà máy để gia công. Các cấu kiện được chế tạo tại nhà máy, sau đó vận chuyển tới công trường, lắp dựng và kết nối trên hệ đà giáo bằng những cẩu lớn đặt trên hệ nổi chuyên dụng.

Theo cập nhật ngày 8/9, công trường duy trì 28 mũi thi công ngày đêm, huy động khoảng 700 người và hơn 120 máy móc, thiết bị. Các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và nút giao được triển khai đồng thời.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ là điều kiện thi công giữa dòng sông Hồng. Trong giai đoạn làm móng và trụ, các nhà thầu phải tập trung hoàn thành những phần việc quan trọng trước thời điểm lũ tiểu mãn.

Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cho biết: “Nếu trước lũ tiểu mãn mà các hạng mục dưới lòng sông không làm kịp, chắc chắn tiến độ sẽ bị đẩy lùi. Sức người chạy đua với thiên nhiên để đảm bảo sao cho các trụ cầu chính phải được đẩy nhanh để vượt qua mốc nước”.

Theo Ban Quản lý dự án, các hạng mục quan trọng của trụ cầu chính giữa sông đã đáp ứng tiến độ yêu cầu trước thời điểm lũ tiểu mãn vào giữa tháng 6. Công việc trên bờ, dưới sông và tại nhà máy được tổ chức song song nhằm giảm thời gian chờ giữa các công đoạn.

Vòm thép uốn lượn qua 6 nhịp, kiểm soát sai số khi lắp dựng﻿

Cầu Trần Hưng Đạo được thiết kế theo ý tưởng từ đồ án “Infinity Hanoi – Sự thịnh vượng vĩnh cửu trên sông Hồng”. Hệ vòm thép uốn lượn liên tục qua 6 nhịp, giao thoa tạo hình biểu tượng vô cực.

Thiết kế này đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hình học kết cấu trong quá trình thi công. Theo thông tin từ dự án, dầm dọc chủ được lắp đặt với độ nghiêng 33 độ so với phương ngang.

Khi khớp nối hai nhánh vòm thép tại đỉnh, đơn vị thi công phải kiểm soát sai số về tọa độ, cao độ và góc nghiêng. Sai lệch có thể làm phát sinh ứng suất cưỡng bức trong kết cấu, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực lâu dài.

Dự án sử dụng mô hình thông tin công trình (BIM), kết hợp công nghệ quét laser 3D để kiểm tra, đối chiếu tọa độ từ khâu gia công tại nhà máy đến định vị ngoài công trường.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết công trình đang được tích hợp hệ thống quan trắc sức khỏe kết cấu. Các cảm biến sẽ thu thập dữ liệu thời gian thực về độ võng, biến dạng và ứng suất cục bộ, phục vụ giám sát trong quá trình cẩu lắp, hợp long và khai thác sau này.

Bên cạnh yêu cầu về lắp dựng, hệ thống móng trụ và đà giáo tạm cũng phải đáp ứng điều kiện thủy văn. Theo ông Hồ Huy Hùng, Ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo, các kết cấu này được thiết kế với hệ số an toàn nhằm ứng phó với sự thay đổi phức tạp của dòng chảy sông Hồng và điều kiện cực đoan trong mùa mưa bão.

Có đường đi bộ, làn xe đạp và đài vọng cảnh﻿

Ngoài phần đường phục vụ giao thông cơ giới, cầu Trần Hưng Đạo được thiết kế tích hợp đường đi bộ, làn dành riêng cho xe đạp và các đài vọng cảnh ngắm sông. Những hạng mục này dự kiến kết nối với chuỗi công viên ven bờ, bổ sung không gian công cộng cho người dân.

Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đang hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trước thềm APEC 2027. Khi đưa vào khai thác, cầu dự kiến tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố, đồng thời chia sẻ lưu lượng giao thông với cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy.