Đầu tư gần 9.500 tỷ đồng mở đường Nguyễn Sinh Sắc từ vịnh Đà Nẵng đến núi Bà Nà

Ngày 9/9, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng công bố kế hoạch điều tra, khảo sát, thống kê hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản trên đất đối với dự án đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài.

Dự án tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài có tổng mức đầu tư gần 9.500 tỷ đồng, dài hơn 2,5 km, rộng 60m tương đồng với đường Nguyễn Sinh Sắc hiện trạng; điểm đầu tuyến tại ngã ba giao với đường Tôn Đức Thắng, điểm cuối tuyến giao với đường Hoàng Văn Thái.

Đường Nguyễn Sinh Sắc hiện trạng rộng 60 m, là diện mạo đô thị mới Tây Bắc Đà Nẵng. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền.

Tuyến đường đi qua các Tổ dân phố Chơn Tâm 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6, Đà Sơn 5 - 6, Khánh Sơn 1 - 2 – 3.

Phạm vi giải phóng mặt bằng gần 74 ha, trong đó 16,4 ha là tuyến đường giao thông, quỹ đất hai bên là hơn 57 ha, gồm đất trường học, y tế, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, đất quốc phòng, đất nhà ở và dịch vụ, nhà ở xã hội…

Đây là công trình trọng điểm, nối dài tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc với vai trò là trục huyết mạch khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Vị trí nối dài đường Nguyễn Sinh Sắc từ đoạn giao với đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Sau khi hoàn thành tuyến đường trở thành trục giao thông xuyên suốt từ đường Nguyễn Tất Thành thuộc phân khu vịnh Đà Nẵng đến phân khu Lõi xanh kết nối các khu đô thị mới quanh trục đường Hoàng Văn Thái – đường tránh Nam Hải Vân và Bà Nà - nơi tập trung các khu du lịch, Khu thương mại tự do.

Tuyến đường còn kết nối thuận lợi với các trục giao thông quan trọng như Vành đai phía Tây 1, Vành đai phía Tây 2 và cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tăng cường khả năng liên kết giữa khu vực phía Đông và phía Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Clip công bố nối dài đường Nguyễn Sinh Sắc với tổng mức đầu tư gần 9.500 tỷ đồng. Thực hiện: Quang Thắng - Nguyễn Tú.

Trong quá trình triển khai dự án, thành phố giao UBND phường Hòa Khánh họp dân, công bố lộ trình giải tỏa và các chính sách bồi thường, tái định cư.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Khánh cho biết, sau khi được phổ biến về mục đích, ý nghĩa dự án và các quyền lợi được hỗ trợ, người dân thống nhất với chủ trương thực hiện dự án, bày tỏ mong muốn dự án sớm triển khai, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan kiểm đếm chính xác, đảm bảo quyền lợi người dân, bố trí đầu mối tiếp nhận hồ sơ, ý kiến và phản ánh trong suốt quá trình thực hiện.

Theo lộ trình, dự án hoàn thành đo đạc từ tháng 9 đến trước 30/11. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2032.