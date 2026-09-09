Công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất 2 dự án trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu hơn 3.800ha tại Đà Nẵng

Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đã thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu tập trung quy mô lớn - Ứng dụng công nghệ cao tại xã Trà Linh và xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng.

Nhà đầu tư đề xuất là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI), ﻿ quy mô dự án khoảng 1.206 ha. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ là ngày 04/9/2026.

Mục tiêu dự án là hình thành khu sản xuất, chế biến nông sản (sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu: Bạch đậu khấu…) tập trung quy mô lớn, đồng bộ về kết cấu hạ tầng dùng chung từ khâu sản xuất đến chế biến nông sản phục vụ trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên vùng; Trồng cây lâm nghiệp (cây Ươi bay) để tạo tán nhằm phục vụ kết hợp chăn nuôi các giống loài phù hợp dưới tán cây lâm nghiệp tích hợp tuần hoàn (Sử dụng đất đa mục đích).

Cùng ngày 4/9, tỉnh Đà Nẵng cũng tiếp nhận Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Trồng dược liệu quy mô lớn - ứng dụng công nghệ cao tại xã Đức Phú, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng của THACO AGRI.

Dự án này có ﻿ ﻿ quy mô khoảng 2.616 ha.

Mục tiêu dự án là hình thành khu sản xuất, chế biến nông sản (các loại dược liệu: Dó bầu, Cà gai leo, Ngưu tất, Nhàu, nấm Linh chi…) tập trung quy mô lớn, đồng bộ về kết cấu hạ tầng dùng chung từ khâu sản xuất đến chế biến nông sản phục vụ trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên vùng; Trồng cây lâm nghiệp (cây Dó bầu) để tạo tán nhằm phục vụ kết hợp chăn nuôi các giống loài phù hợp dưới tán cây lâm nghiệp tích hợp tuần hoàn (Sử dụng đất đa mục đích).﻿

Vốn đầu tư của cả 2 dự án đều từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.﻿ Thời hạn hoạt động của cả 2 dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. ﻿

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) thành lập vào năm 2019, là Tập đoàn thành viên của THACO hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp với tổng vốn điều lệ là 17.200 tỷ đồng.

﻿Giới thiệu trên website, THACO AGRI cho biết doanh nghiệp đang đang thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp & tuần hoàn trên diện tích hơn 95.000 hecta tại 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong đó, tại Việt Nam hơn 13.000 hecta; tại Vương quốc Campuchia (tỉnh Ratanakiri và tỉnh Kratie) hơn 50.000 hecta; tại Lào (tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong) hơn 31.000 hecta.