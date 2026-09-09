Cùng chung CEO Cường "đô la", C-Holdings và Quốc Cường Gia Lai hoàn toàn...không liên quan?

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Giữa năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp quản trị của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la). Tháng 7/2024, ông chính thức tái đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) sau khi mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan vướng lao lý.

Việc trở lại ghế điều hành QCG đưa vị doanh nhân vào thế phải cùng lúc chèo lái hai doanh nghiệp cùng chung ngành bất động sản, nhưng có trạng thái đối lập: Quốc Cường Gia Lai đang khủng hoảng và C-Holdings đang mở rộng. Ông Cường hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cho cả hai doanh nghiệp.

Đáng chú ý, theo báo cáo quản trị 2025 và nửa đầu 2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận nhóm C-Holdings/C-Construction/ C-Luxury là các tổ chức có liên quan đến công ty

Tuy nhiên, khi đối chiếu đến báo cáo tài chính kiểm toán 2025 và soát xét 2026, tại Thuyết minh 43a về danh sách các bên liên quan, tên tuổi của nhóm pháp nhân này lại không được trình bày.

Thực tế, Quốc Cường Gia Lai vẫn có một giao dịch trả trước ngắn hạn cho CTCP Xây dựng C-Construction số tiền 50 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2026 (thời điểm cuối 2025 là 50 tỷ đồng và cuối 2025 là 20 tỷ đồng).

Sự thiếu thống nhất có thể đặt ra vấn đề về mặt kế toán và sự minh bạch thông tin với cổ đông của Quốc Cường Gia Lai - doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn.

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 26 (VAS 26) có quy định “Những mối quan hệ giữa các bên liên quan có tồn tại sự kiểm soát đều phải được trình bày trong báo cáo tài chính, bất kể là có các giao dịch giữa các bên liên quan hay không”.

Sự thiếu nhất quán về bên liên quan giữa báo cáo quản trị và báo cáo soát xét 2026 của QCG. Nguồn: Báo cáo của QCG.

Áp lực bủa vây Quốc Cường Gia Lai

Ông Nguyễn Quốc Cường từng có hơn một thập kỷ giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị QCG trước khi nộp đơn từ nhiệm vào tháng 11/2018 để ra kinh doanh riêng.

Gần 6 năm sau, thời điểm ông quay trở lại, QCG lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng.

Công ty sau đó chứng kiến hoạt động kinh doanh cốt lõi hồi phục trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt trong quý cuối năm với lãi gộp 157 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử niêm yết.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của Quốc Cường Gia Lai vẫn chịu áp lực lớn từ vấn đề pháp lý, nhất là nghĩa vụ hoàn trả tiền liên quan dự án Phước Kiển kéo hoạt động dần đi xuống, mọi nguồn lực gần như chỉ dành trọn cho việc trả nợ.

Báo cáo quý II/2026 công ty ghi nhận mức lỗ gộp 720 triệu đồng, là quý đầu tiên hoạt động dưới giá vốn kể từ khi ông Cường quay lại điều hành. Lợi nhuận sau thuế cao ngất ngưởng 167 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc bán các nhà máy thủy điện.

Sức ép lớn nhất hiện nay nằm ở nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền 2.882 tỷ đồng cho Sunny Island tại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (Nhà Bè, TP HCM). Công ty mới thanh toán được 1.411 tỷ và còn áp lực phải thu xếp thêm 1.471 tỷ đồng nhằm giải phóng quỹ đất này. Hiện chi phí sản xuất dở dang đã hơn 5.400 tỷ đồng.

Một dự án dính pháp lý khác là “39-39B Bến Vân Đồn”. Công ty đã tạm nộp 256 tỷ (tăng thêm 156 tỷ so với đầu năm) cho cơ quan chức năng. Công ty nhận thấy Bản án sơ thẩm chưa xác định được nghĩa vụ tài chính cụ thể nên vẫn tiếp tục theo dõi cho đến khi có quyết định chính thức.

Việc phải tập trung vốn thực hiện nghĩa vụ nợ tại dự án Phước Kiển và Bến Vân Đồn khiến công ty thiếu hụt nguồn lực đầu tư các dự án khác, trong khi chi phí tài chính và quản lý vẫn bào mòn đáng kể.

Thuyết minh báo cáo soát xét bán niên 2026 cho thấy hàng hóa bất động sản vẫn ghi nhận giá trị tồn kho 628 tỷ đồng (gồm các dự án lớn Giai Việt, Quốc Cường Gia Lai II, Lavida...), gần như giữ nguyên so với đầu năm - phản ánh tình trạng đóng băng kéo dài.

C-Holdings “ra hàng” liên tục

Trái ngược với khó khăn tại Quốc Cường Gia Lai, Công ty cổ phần C-Holdings (tiền thân là Chánh Nghĩa Quốc Cường) – pháp nhân riêng do ông Cường tự tay gầy dựng từ năm 2018 lại đang phất lên.

Rút kinh nghiệm từ sa lầy vào đại dự án quy mô lớn nhưng vướng pháp lý, C-Holdings chọn chiến lược phát triển các dự án căn hộ tầm trung, phục vụ nhu cầu ở thực tại khu vực đô thị vệ tinh TP.HCM, trọng tâm là tỉnh Bình Dương cũ.

Dự án đầu tay C-SkyView (Thủ Dầu Một) quy mô hơn 1.200 căn hộ được doanh nghiệp hoàn tất xây dựng và bàn giao cho cư dân. Cũng tại đây, công ty triển khai dự án The Maison, bắt đầu bàn giao từ giữa 2025.

Dự án tiếp theo là The Felix (Thuận An) dự kiến cung ứng hơn 1.200 căn hộ. Quy mô đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, tiến độ dự án đang thi công xây dựng hơn 22 tầng.

Thêm nữa, trên trang Facebook cá nhân, ông Cường mới tiết lộ C-Holdings sẽ mở rộng vào phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, với dự án Khu khách sạn nghỉ dưỡng Đại Dương (C-Ocean View) tại Vũng Tàu, tên thương mại Solina Luxury Apartments.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.204 tỷ đồng, trên diện tích đất tổng cộng 11.893 m2. Dự án sẽ hình thành hai khối cao tầng, bao gồm khối khách sạn cao 26 tầng và khối căn hộ du lịch cao 37 tầng.

Phối cảnh dự án mới Solina Luxury Apartments. (Ảnh: Fb/Nguyen Quoc Cuong).

Chèo lái hai doanh nghiệp

Trở lại ghế nóng QCG trong khi vẫn phải chèo lái C-Holdings, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cùng lúc gánh hai vai trò: Một bên là người giải cứu doanh nghiệp gia đình khỏi cuộc khủng hoảng pháp lý, một bên là nhà sáng lập đưa thương hiệu riêng tăng tốc trên thị trường bất động sản dân dụng.

Quốc Cường Gia Lai gặp khủng hoảng những năm gần đây nên không có đợt phát hành mới, giữ nguyên vốn điều lệ 2.751 tỷ đồng.

Trong khi C-Holdings với dòng tiền bán hàng mạnh đang mở rộng quy mô, công ty trong tháng 4 vừa qua tăng vốn điều lệ từ 850 tỷ lên 1.050 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận có 74 người lao động đang làm việc (số đầu năm là 103 người). Dữ liệu từ C-Holdings vẫn duy trì quy mô 50 người lao động.