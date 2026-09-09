Một công ty Việt đang kiếm khoảng 2.600 tỷ đồng mỗi năm tại Hàn Quốc, khách hàng có LG, SK, Hanwha

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại Văn phòng FPT Korea. (Ảnh: Bộ Khoa Học và Công Nghệ)

Theo thông tin từ Bộ Khoa Học và Công Nghệ, ngày 08/9/2026, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đã tham gia Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Văn phòng FPT Korea, trao đổi về định hướng tăng cường tiếp cận, ứng dụng công nghệ tiên tiến, kết nối nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo FPT đã báo cáo với đoàn về hoạt động và quá trình phát triển tại thị trường Hàn Quốc. Theo đó, FPT Korea hiện đạt doanh thu khoảng 2.600 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD), trở thành đối tác công nghệ của nhiều tập đoàn lớn tại Hàn Quốc như LG, SK, Hanwha và nhiều khách hàng doanh nghiệp khác. FPT Korea hiện có hơn 300 nhân sự làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc, cùng khoảng 3.000 nhân sự tại Việt Nam phục vụ riêng cho thị trường này. Trong thời gian tới, FPT Korea định hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới như AI, bán dẫn và drone, bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong muốn FPT tiến thêm một bước, học hỏi, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi tiếp cận được trong quá trình hoạt động ở nước ngoài và tạo thêm giá trị cho Việt Nam. Về R&D, từ những mô hình trung tâm nghiên cứu tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng kỳ vọng FPT có thể học hỏi cách tổ chức và vận hành, từ đó nghiên cứu áp dụng những kinh nghiệm phù hợp tại Việt Nam. Một kỳ vọng khác dành cho FPT là vai trò kết nối các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc, FPT được kỳ vọng góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gắn kết hơn, cùng chia sẻ cơ hội và mở rộng hiện diện tại Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo FPT đã báo cáo với đoàn về hoạt động và quá trình phát triển tại thị trường Hàn Quốc. Theo đó, FPT Korea hiện đạt doanh thu khoảng 2.600 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD), trở thành đối tác công nghệ của nhiều tập đoàn lớn tại Hàn Quốc như LG, SK, Hanwha và nhiều khách hàng doanh nghiệp khác.

FPT Korea hiện có hơn 300 nhân sự làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc, cùng khoảng 3.000 nhân sự tại Việt Nam phục vụ riêng cho thị trường này. Trong thời gian tới, FPT Korea định hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới như AI, bán dẫn và drone, bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong muốn FPT tiến thêm một bước, học hỏi, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi tiếp cận được trong quá trình hoạt động ở nước ngoài và tạo thêm giá trị cho Việt Nam.

Về R&D, từ những mô hình trung tâm nghiên cứu tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng kỳ vọng FPT có thể học hỏi cách tổ chức và vận hành, từ đó nghiên cứu áp dụng những kinh nghiệm phù hợp tại Việt Nam.

Một kỳ vọng khác dành cho FPT là vai trò kết nối các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc, FPT được kỳ vọng góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gắn kết hơn, cùng chia sẻ cơ hội và mở rộng hiện diện tại Hàn Quốc.