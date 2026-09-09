Công ty ô tô lỗ lũy kế 360 tỷ muốn rót 200 tỷ vào doanh nghiệp BĐS, kỳ vọng lãi 90 tỷ trong 3 năm

CTCP Ô tô Giải Phóng (mã chứng khoán: GGG) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 30/9 tại trụ sở công ty ở Tuyên Quang. Hai nội dung đáng chú ý được trình cổ đông gồm phương án hợp tác đầu tư với CTCP Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín, cùng việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vừa hoàn tất.

Muốn dùng 200 tỷ đồng hợp tác với Thành Tín

Theo tờ trình, tháng 8/2026, CTCP Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín đã mời Ô tô Giải Phóng tham gia đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp này.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Thành Tín là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và là thành viên của KITA Group. Thành Tín là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Hòa Lạc (tên thương mại là Hoa Lac Metro City) có quy mô khoảng 8,3 ha (hơn 83.800 m²) tại tại xã Yên Xuân, TP Hà Nội.

Ông Trần Tấn Hồng Cương, hiện là Thành viên HĐQT Ô tô Giải Phóng, làm đại diện. Ông Cương đồng thời là một trong 4 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ mới nhất của GGG.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch GGG là nhà sáng lập KITA Group.﻿

HĐQT Ô tô Giải Phóng đề xuất hợp tác thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, với số tiền góp vốn dự kiến 200 tỷ đồng. Mục đích là đầu tư vào các dự án của Thành Tín, thời gian hợp tác dự kiến 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng và có thể gia hạn tùy nhu cầu các bên.

Theo kế hoạch do doanh nghiệp đưa ra, khoản đầu tư này được kỳ vọng mang về 20 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2026, 35 tỷ đồng năm 2027 và 35 tỷ đồng năm 2028. Tổng lợi nhuận dự kiến trong 3 năm đạt 90 tỷ đồng, tương đương 45% số vốn đầu tư ban đầu nếu kế hoạch được thực hiện đúng dự kiến.

HĐQT công ty đánh giá việc hợp tác với Thành Tín có khả năng mang lại lợi nhuận trong các năm tiếp theo, đồng thời góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

Huy động 200 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng gần 70%

Ngày 29/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GGG. Công ty phát hành 20 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 200 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Đến ngày 15/8, bốn nhà đầu tư đã hoàn tất chuyển tiền mua cổ phần. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Ô tô Giải Phóng tăng từ gần 293,9 tỷ đồng lên 493,9 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 68%. Tổng số cổ phiếu đăng ký của công ty tăng lên hơn 49,38 triệu đơn vị.

Theo phương án ban đầu, toàn bộ 200 tỷ đồng huy động được dự kiến dùng để đầu tư nâng cấp Nhà máy Ô tô Giải Phóng và bổ sung vốn lưu động phục vụ dự án sản xuất, lắp ráp và phân phối xe tải điện.

Tuy nhiên, tài liệu đại hội cho biết công ty đã sử dụng các nguồn lực khác để tiếp tục đầu tư dự án nhà máy. Do đó, HĐQT đề nghị cổ đông chấp thuận thay đổi phương án sử dụng vốn, chuyển toàn bộ 200 tỷ đồng sang hợp tác đầu tư với Thành Tín.

Ở mảng sản xuất, GGG cho biết đã ký hợp đồng mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp xe ô tô tải điện tại nhà máy ở Tuyên Quang, phục vụ quá trình chuyển đổi sang sản xuất các dòng xe sử dụng năng lượng sạch. Công ty cũng đang phối hợp với đối tác nước ngoài triển khai quy hoạch nhà xưởng, ký hợp đồng nhập linh kiện phục vụ sản xuất thử.

Dự kiến trong tháng 10/2026, doanh nghiệp sẽ hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, sau đó đưa sản phẩm ra mắt và tiến tới sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2026.

GGG đã ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ liên tục từ 2011 đến nay. Đến 30/6/2026 công ty lỗ ﻿lũy kế hơn 360 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 75 tỷ đồng.

Năm 2026, Ô tô Giải Phóng có kế hoạch tiêu thụ 500 xe, doanh thu 235 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm, doanh thu thực hiện mới đạt chưa đến 0,2% kế hoạch.﻿