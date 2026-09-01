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Nhóm CII tiếp tục gom cổ phiếu công ty có nữ Chủ tịch SN 1999, sở hữu lần đầu tiên vượt 13%

| | Doanh nghiệp

Nhóm cổ đông liên quan đến CII tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1 sau hàng loạt giao dịch mua vào trong thời gian gần đây.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa báo cáo thay đổi sở hữu tại CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1).

Theo đó, trong phiên 8/9/2026, CII đã mua thêm 360.000 cổ phiếu PC1 với mục đích đầu tư. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu PC1 do CII nắm giữ tăng từ 23,13 triệu lên 23,49 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,62% lên 5,71% vốn.

Cùng ngày, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) - công ty con của CII - cũng mua thêm 190.000 cổ phiếu PC1. Qua đó, CII Invest nâng sở hữu từ 29,83 triệu lên 30,02 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng từ 7,25% lên 7,30%.

Như vậy, chỉ trong ngày 8/9, hai pháp nhân thuộc nhóm CII đã mua tổng cộng 550.000 cổ phiếu PC1.

Sau các giao dịch, CII và CII Invest đang nắm tổng cộng 53,51 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 13,01% vốn điều lệ. Đây là lần đầu tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này vượt mốc 13%.

Trước đó, nhóm CII đã liên tục gia tăng hiện diện tại PC1. Tính đến đầu tháng 9, nhóm này nắm khoảng 52,61 triệu cổ phiếu, tương đương 12,79% vốn, sau nhiều đợt mua vào liên tiếp.

Đáng chú ý, cuối tháng 7, CII từng lên tiếng khẳng định việc đầu tư vào PC1 đơn thuần là khoản đầu tư tài chính, thuộc danh mục đầu tư dài hạn và không nhằm mục đích tham gia quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên 8/9, cổ phiếu PC1 đứng tại 20.450 đồng/cp, tăng 2%, với khối lượng giao dịch hơn 1,24 triệu đơn vị. Theo mức giá này, 53,51 triệu cổ phiếu PC1 mà nhóm CII đang sở hữu có giá trị thị trường khoảng 1.094 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét, PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 477,6 tỷ đồng, giảm 27,5 tỷ đồng so với mức 505,1 tỷ đồng trước soát xét. Nguyên nhân chủ yếu do PC1 và một số công ty con trích lập bổ sung dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đối với một số khoản công nợ quá hạn.

So với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn tăng 54%, từ 309,7 tỷ đồng lên 477,6 tỷ đồng. PC1 cho biết kết quả này chủ yếu nhờ mảng bất động sản dân dụng ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng; các công ty con phân phối cổ tức, lợi nhuận cao hơn cùng kỳ và biến động chênh lệch tỷ giá có tác động tích cực.

PC1 cũng vừa trải qua biến động lớn về thượng tầng. Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7, doanh nghiệp bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đại hội, bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Trước đó, một số thành viên HĐQT cũ, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn, đã bị miễn nhiệm sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố

Anh Khôi

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