DN do nữ chủ tịch sinh năm 1999 điều hành bất ngờ tham gia đấu gói thầu của EVN với giá 517 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) vừa mở thầu Gói thầu số 9 thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường dây 220kV cấp điện cho Trạm biến áp 220/110kV Hòa Lạc và các đường dây 110kV xuất tuyến. Gói thầu có giá dự toán hơn 518,5 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục cung cấp, lắp đặt và xây dựng tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV.

Theo biên bản mở thầu ngày 5/9, có 3 nhà thầu tham dự. Trong đó, Liên danh 110-220kV Hòa Lạc chào giá thấp nhất, khoảng 490,5 tỷ đồng. Liên danh Hòa Lạc đưa ra mức giá hơn 511,1 tỷ đồng, còn CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) dự thầu hơn 517 tỷ đồng, cao nhất trong ba hồ sơ.

Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 18/8 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Loại hợp đồng được lựa chọn là đơn giá cố định.

PC1 là cái tên đáng chú ý trong danh sách nhà thầu. Doanh nghiệp có lịch sử hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, đặc biệt ở mảng truyền tải và hạ tầng điện, trước khi mở rộng sang năng lượng, sản xuất công nghiệp, bất động sản và tổng thầu EPC.

PC1 thời gian gần đây cũng trải qua biến động lớn ở thượng tầng. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức cuối tháng 7/2026, bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Ông Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 5/2026.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu khoảng 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt khoảng 935 tỷ đồng.

Trong khi hoạt động cốt lõi suy giảm, doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng lên khoảng 269 tỷ đồng, còn chi phí tài chính giảm xuống gần 394 tỷ đồng. Phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt khoảng 19 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó, PC1 báo lãi sau thuế khoảng 478 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2025.