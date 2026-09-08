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Công ty trứng nổi tiếng Ba Huân nợ thuế hơn 30 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Công ty trứng nổi tiếng Ba Huân nợ thuế hơn 30 tỷ đồng

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty Ba Huân bị nhà chức trách nêu tên vì nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Thuế cơ sở 6 TP.HCM vừa công khai thông tin 6.468 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước kỳ khóa sổ tháng 7/2026 với số tiền gần 390 tỷ đồng.

Theo như danh sách được công bố, Công ty CP Ba Huân (22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM) có số nợ lớn nhất tại Thuế cơ sở 6 - hơn 30,4 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 11/2025, Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 (thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2) cũng ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Ba Huân bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Nhà chức trách cho biết, lý do bị cưỡng chế do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền nợ bị cưỡng chế là hơn 51,3 tỷ đồng.

Quyết định trên của cơ quan hải quan có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm kể từ ngày 10/11/2025 đến ngày 9/11/2026 và chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Cũng thời điểm này, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên (số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 30/11/2025, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 10/12/2025).

Trong đó, Công ty CP Ba Huân với 401 lao động cũng chậm đóng BHXH số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Công ty CP Ba Huân vốn được doanh nhân nổi tiếng Phạm Thị Huân (SN 1954, còn gọi là bà Ba Huân) gây dựng. Đây là một trong những doanh nghiệp trứng hàng đầu của TP.HCM và khu vực phía Nam.

Thời điểm tháng 11/2025, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Phạm Thị Huân cho biết, bà và các thành viên trong gia đình đã không còn liên quan đến hoạt động điều hành tại doanh nghiệp do mình sáng lập.

Việc chuyển nhượng cổ phần giữa gia đình bà Huân và cá nhân khác đã diễn ra từ năm 2022.

Do đó, các khoản nợ thuế của Công ty CP Ba Huân với Nhà nước không liên quan tới cá nhân bà Phạm Thị Huân và gia đình. Bà mong mọi người đừng hiểu nhầm khi đọc các thông tin về Công ty Ba Huân.

Theo Quảng Định

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Ba Huân

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