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Tập đoàn Bệnh viện TNH có Chủ tịch mới

| | Doanh nghiệp

Tập đoàn Bệnh viện TNH có Chủ tịch mới

Bà Nguyễn Thị Thùy Giang thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 07/09/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (TNH) đã thông qua Nghị quyết về việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt và điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Tập đoàn.

Theo đó, Thầy thuốc nhân dân - Bác sỹ cao cấp (TTND.BSCC) Lê Xuân Tân được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Nguyễn Thị Thùy Giang thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.

HĐQT tin tưởng rằng sự am hiểu về hoạt động của Tập đoàn và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực y tế của TTND.BSCC Lê Xuân Tân sẽ là nền tảng cho quản trị và định hướng chiến lược.

Thầy thuốc nhân dân - Bác sỹ cao cấp Lê Xuân Tân trở thành Chủ tịch của TNH

Trong khi đó, thế mạnh về đầu tư, tài chính doanh nghiệp và quản trị của bà Nguyễn Thị Thùy Giang sẽ được phát huy hiệu quả hơn trong công tác tổ chức điều hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

Bà Nguyễn Thị Thùy Giang trở thành Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc của TNH

TTND.BSCC Lê Xuân Tân ﻿có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và quản lý bệnh viện, cùng hơn 14 năm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của TNH.

Từ năm 2012, với vai trò là cổ đông sáng lập, ông đã tham gia quá trình hình thành và phát triển Tập đoàn, ông tham gia xây dựng và phát triển TNH, đảm nhiệm các vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT.

Hiện TTND.BSCC Lê Xuân Tân đang đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn, tiếp tục tham gia định hướng và quản trị hoạt động của Bệnh viện TNH Lạng Sơn - dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất của Tập đoàn.

Trên cương vị Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thùy Giang sẽ trực tiếp tập trung vào công tác điều hành, tổ chức triển khai các định hướng và mục tiêu chiến lược của Tập đoàn.

Linh Linh

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