PC1 bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc

Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1) vừa công bố quyết định bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Mạnh Vũ từ ngày 10/8.



Theo công bố, ông Hoàng Mạnh Vũ sinh năm 1987, trình độ Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện. Trước khi được bổ nhiệm, ông Vũ là Giám đốc Ban EPC.

Ảnh: PC1

Cách đây không lâu, PC1 bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật kể từ ngày 30/7/2026 thay ông Vũ Ánh Dương bị miễn nhiệm do đang bị tạm giam theo quyết định của cơ quan điều tra.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 24/7/2026, cổ đông PC1 cũng thông qua việc miễn nhiệm cùng lúc 8 lãnh đạo bao gồm Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương, 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: ông Võ Hồng Quang, Nguyễn Minh Đệ (kiêm Thành viên HĐQT) , Đặng Quốc Tưởng, Trịnh Ngọc Anh và Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Trần Thị Minh Việt cũng bị miễn nhiệm từ ngày 24/7/2026. Cả 7 vị này đều bị miễn nhiệm do đang bị tạm giam theo quyết định của cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, PC1 cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Quang Thành theo nguyện vọng cá nhân.

Ở chiều ngược lại, đại hội bầu bổ sung 4 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Ngay sau đại hội, HĐQT đã thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, là con gái ông Trịnh Văn Tuấn. Bà Linh tốt nghiệp ngành tài chính tại Đại học George Washington. Bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Bà Linh gia nhập PC1 từ hồi tháng 4 và hiện giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1. Theo hồ sơ công bố, bà Trịnh Khánh Linh đang sở hữu trực tiếp 4 triệu cổ phần PC1 (0,97%) và đại diện theo ủy quyền 87,94 triệu cổ phần, tương đương 21,38%.

Trong khi đó, ông Trịnh Tiến Dũng sinh năm 1969 là em trai ông Trịnh Văn Tuấn. Ông Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Bên cạnh đó, ông Dũng còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Cơ khí Công nghệ cao Đại Dũng II, Công ty CP Cơ khí Đại Dũng III và Công ty CP Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung. Ông hiện không nắm giữ cổ phần tại PC1.

PC1 mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần 2.038 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 468 tỷ đồng, giảm khoảng 8%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 35% lên gần 85 tỷ đồng. Ngược chiều, chi phí tài chính giảm gần 10% xuống 205 tỷ đồng.

Nhờ tiết giảm mạnh các loại chi phí, PC1 báo lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Điểm sáng là doanh nghiệp tiết giảm giá vốn và doanh thu tài chính gấp 2,7 lần cùng kỳ đạt 269 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế đạt 505 tỷ đồng, tăng 63% so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.056 tỷ đồng, giảm 22%. Công ty đã hoàn thành 27% mục tiêu doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.