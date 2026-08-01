Cựu vương ngành thép lỗ lũy kế hơn 3.800 tỷ, khoản phải trả nhóm Vin tăng từ 0 lên 1.424 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty cổ phần Thép Pomina (mã POM) cho biết, doanh thu quý II tăng gấp nhiều lần cùng kỳ. Tuy nhiên, gánh nặng lãi vay, các khoản lỗ kéo dài và tình trạng âm vốn chủ sở hữu tiếp tục là những nút thắt chưa được tháo gỡ đối với doanh nghiệp thép từng chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam.

Cùng với đó, sau khi cuộc kết duyên với THACO - Đại Quang Minh không thành, từ cuối năm 2025, Pomina được Vingroup tuyên bố cho vay lãi suất 0%. Dòng vốn lưu động liên quan đến nhóm Vin đã tăng nhanh trong năm 2026 và trở thành một trong những nguồn tài trợ phi ngân hàng đáng kể nhất của doanh nghiệp.

Doanh thu phục hồi, nhưng chi phí lãi vay gần gấp đôi lợi nhuận gộp

Trong quý II/2026, Pomina ghi nhận 1.711 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3,7 lần con số 462 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều kỳ trở lại đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Pomina đạt 2.177 tỷ đồng, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu tăng kéo lợi nhuận gộp quý II lên 131 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ. Trong nửa đầu năm, lợi nhuận gộp đạt gần 167 tỷ đồng, tăng 54% so với mức 108 tỷ đồng của năm trước. Biên lợi nhuận gộp 6 tháng theo đó được cải thiện nhẹ, từ khoảng 7,3% lên 7,7%. Tuy nhiên, mức sinh lời này vẫn còn thấp so với áp lực tài chính mà doanh nghiệp phải gánh chịu.

Riêng chi phí tài chính trong quý II lên tới 192 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 188 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng, Pomina phát sinh 343 tỷ đồng chi phí tài chính, bao gồm hơn 322 tỷ đồng tiền lãi vay. Như vậy, chi phí lãi vay trong nửa đầu năm lớn gần gấp đôi toàn bộ lợi nhuận gộp mà hoạt động kinh doanh tạo ra.

Pomina báo lỗ sau thuế 146 tỷ đồng trong quý II/2026, thấp hơn khoản lỗ 170 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp lỗ 325 tỷ đồng, chỉ cải thiện khoảng 4 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2025.

Với các khoản thua lỗ kéo dài, tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Pomina âm gần 948 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức âm 624 tỷ đồng đầu năm. Lỗ sau thuế chưa phân phối đã lên tới 3.809 tỷ đồng , vượt xa vốn điều lệ thực góp gần 2.797 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa toàn bộ vốn góp của cổ đông đã bị các khoản lỗ lũy kế “ăn mòn”.

Một điểm tích cực là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm đạt 536 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 114 tỷ đồng cùng kỳ.

Khoản phải trả nhóm Vin tăng lên hơn 1.400 tỷ đồng

Trong bối cảnh hạn mức tín dụng ngân hàng bị thu hẹp, Pomina đang dựa nhiều hơn vào nguồn vốn từ các đối tác ngoài hệ thống ngân hàng để duy trì hoạt động sản xuất. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã chi hơn 1.042 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính vì vậy âm gần 429 tỷ đồng.

Cùng thời điểm này, các khoản công nợ liên quan đến nhóm Vin (Vingroup) tăng nhanh, sau khi ﻿Vingroup – thông qua Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal – vào tháng 11/2025 công bố sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp.

Báo cáo của Pomina cho biết, ngày 31/1/2026, công ty ký thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ vốn lưu động với đối tác thuộc nhóm Vin, nhằm phục vụ việc khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy Thép Pomina 1 và Pomina 2.

Tại thời điểm đầu năm, báo cáo tài chính của Pomina chưa ghi nhận số dư tại khoản mục “phải trả Vin”. Đến cuối quý I/2026, khoản phải trả này đã tăng lên gần 773 tỷ đồng. Ba tháng sau, tại ngày 30/6/2026, số dư tiếp tục tăng lên 1.424 tỷ đồng.

Khoản phải trả liên quan đến Vin hiện tương đương gần 14% tổng nợ ngắn hạn của Pomina, qua đó trở thành một trong những cấu phần đáng chú ý nhất trong cơ cấu vốn lưu động của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Pomina cũng ghi nhận các khoản phải thu liên quan đến nhóm này. Khoản “phải thu Vin” tăng từ 0 đồng đầu năm lên 202 tỷ đồng vào cuối quý I và gần 309 tỷ đồng vào cuối quý II.

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính xuất hiện khoản phải thu khách hàng đối với Công ty cổ phần Vinhomes, trị giá hơn 172 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Việc đồng thời phát sinh các khoản phải thu và phải trả phản ánh quy mô giao dịch ngày càng lớn giữa Pomina và các doanh nghiệp liên quan đến nhóm Vin. Tuy nhiên, xét trên cơ sở số dư, nghĩa vụ phải trả vẫn lớn hơn đáng kể các khoản phải thu, cho thấy nguồn vốn từ đối tác đang đóng vai trò quan trọng đối với nhu cầu vốn lưu động của Pomina.

Vẫn còn nợ Đại Quang Minh 300 tỷ đồng

Trước khi các khoản công nợ với nhóm Vin phát sinh, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh từng là một trong những chủ nợ phi ngân hàng đáng chú ý nhất của Pomina.

Khoản vay 300 tỷ đồng từ Đại Quang Minh được Pomina ghi nhận từ năm 2023, theo hợp đồng có lãi suất 12%/năm và được bảo đảm bằng 66,7 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Thép Pomina 2. Đến ngày 30/6/2026, dư nợ khoản vay này vẫn giữ nguyên ở mức 300 tỷ đồng và đã được chuyển sang nhóm nợ dài hạn đến hạn trả, tức được phân loại là nợ ngắn hạn.

Trong khi khoản vay không thay đổi, công nợ thương mại với Đại Quang Minh đã giảm mạnh.

Khoản phải trả người bán đối với doanh nghiệp này từng tăng từ gần 40 tỷ đồng cuối năm 2024 lên 105 tỷ đồng cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến cuối quý II/2026, số dư chỉ còn hơn 29 tỷ đồng.

Sự sụt giảm này cho thấy vai trò cung cấp vốn hoặc hàng hóa thông qua công nợ thương mại của Đại Quang Minh đối với Pomina đang thu hẹp, dù khoản vay 300 tỷ đồng vẫn còn nguyên.

Báo cáo tài chính của Pomina cũng có thuyết minh hạn mức vay dài hạn liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - THACO. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến ngày 30/6/2026, khoản mục này không phát sinh số dư.