Công ty mẹ của Thép Pomina không bán hết 7,5 triệu cổ phiếu POM như đăng ký

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt (Thép Việt) vừa báo cáo giao dịch thoái bớt vốn tại Công ty CP Thép Pomina (mã: POM, sàn UPCoM)

Cụ thể, trong thời gian từ 20/3 tới 17/4, Thép Việt đã bán ra 4,18 triệu cổ phiếu trong tổng số 7,5 triệu cổ phiếu POM đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là không đạt được giá kỳ vọng.

Sau giao dịch, Thép Việt giảm sở hữu từ hơn 146,3 triệu cổ phiếu POM, tương đương tỷ lệ sở hữu 52,54% xuống còn 142,14 triệu cổ phiếu POM, tương đương 51,03% vốn Pomina.

Trước đó, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 13/2/2026, công ty mẹ của Thép Pomina bán bất thành 7,5 triệu cổ phiếu POM đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do không đạt được giá kỳ vọng. Qua đó, Thép Việt vẫn giữ nguyên sở hữu như trên.

Ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Thép Pomina đồng thời là Tổng Giám đốc Thép Việt

Được biết, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt do gia đình ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch HĐQT của Thép Pomina thành lập, hiện ông Thái cũng đang là Tổng Giám đốc. Được biết, ông Đỗ Duy Thái đang sở hữu 869.400 cổ phiếu, tỷ lệ 0,31% vốn của POM.

Từ đầu năm 2026, cổ phiếu POM biến động mạnh khi tăng sốc hồi tháng 1 rồi giảm mạnh vào đầu tháng 4. Trong giai đoạn thực hiện giao dịch, cổ phiếu POM dao động trong khoảng 3.900 đồng đến 4.200 đồng/cổ phiếu.

Trong diễn biến khác, Thép Pomina công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Thép Pomina dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 4/5/2026, địa điểm họp sẽ được công ty thông báo sau tại thư mời họp. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự là 7/4/2026.

Tại hội, các cổ đông của Thép Pomina sẽ bàn về việc tái cấu trúc công ty và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



