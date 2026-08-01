Honda lỗ 10 tỷ USD từ xe điện năm 2025-2026, ước tính lỗ thêm 3,3 tỷ USD năm 2026-2027

Honda vừa công bố kết quả quý 1 (tháng 4-6/2026) năm tài khóa 2027. Doanh thu bán hàng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 6.061 tỷ yên (38,4 tỷ USD). Lợi nhuận hoạt động tăng 117,4%, đạt 3,4 tỷ USD.

Quý cùng kỳ năm trước gánh chịu các khoản lỗ liên quan đến xe điện nhưng quý này không có khoản lỗ nào.

Các khoản lỗ liên quan xe điện

Honda đã hủy bỏ việc phát triển và tung ra thị trường các mẫu xe điện dự kiến sản xuất tại Bắc Mỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026 (FY2026).

Honda ghi nhận 9,2 tỷ USD lỗ liên quan đến xe điện ở cấp độ lợi nhuận hoạt động trong năm đó, hoặc 10 tỷ USD (1.578 tỷ yên) nếu tính cả phần lỗ từ các khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Khoảng 7,5 tỷ USD trong tổng số này rơi vào quý 4, bao gồm 4,1 tỷ USD chi phí thanh lý và suy giảm giá trị đối với tài sản và thiết bị phát triển xe điện, cùng 3,4 tỷ USD chi phí thay đổi chiến lược.

Công ty đã ghi nhận 0,8 tỷ USD lỗ liên quan đến xe điện trong quý đầu tiên của năm đó, trước khoản ghi giảm giá trị của quý thứ tư.

Honda dự báo 3,3 tỷ USD (520 tỷ yên) lỗ liên quan đến xe điện cho năm kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2027 (FY2027), tất cả được phân loại là chi phí thay đổi chiến lược.

Honda đã nâng dự báo từ 3,2 tỷ USD lên 3,3 tỷ USD. Mức tăng khoảng 0,1 tỷ USD phản ánh giả định đồng yên yếu hơn ở mức 155 yên đổi một đô la, so với 145 yên trước đó.

Tổng cộng hai năm đạt 12,5 tỷ USD trên cơ sở lợi nhuận hoạt động, hoặc 13,3 tỷ USD (2.098 tỷ yên) nếu tính cả các tác động theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

2.098 tỷ yên lớn như thế nào?

Honda dự báo doanh thu bán hàng đạt 153 tỷ USD cho FY2027. Khoản lỗ 13,3 tỷ USD tương đương 8,7% con số này.

Khoản lỗ tương đương khoảng ba lần lợi nhuận hoạt động dự báo 4,1 tỷ USD và khoảng năm lần lợi nhuận ròng dự báo 2,5 tỷ USD thuộc về chủ sở hữu.

Con số này cũng vượt quá chi tiêu nghiên cứu và phát triển (R&D) dự báo 7,5 tỷ USD và ngân sách chi tiêu vốn 8,1 tỷ USD cho FY2027.

Doanh số bán lẻ xe điện hóa toàn cầu của Honda trong quý đầu tiên cho thấy xe hybrid đạt 249.000 chiếc, tăng từ 225.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xe thuần điện (battery-EV) giảm còn 14.000 chiếc từ 18.000 chiếc. Xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) giảm còn 1.000 chiếc. Doanh số xe pin nhiên liệu không đáng kể.