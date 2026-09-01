“Cỗ máy cà phê” kín tiếng ở Đắk Lắk đem về hàng nghìn tỷ cho đại gia Ấn Độ, được miễn thuế thu nhập trọn đời

Nhắc đến những doanh nghiệp cà phê lớn tại Việt Nam, Ngon Coffee có lẽ không phải cái tên quen thuộc với phần đông người tiêu dùng. Công ty không có chuỗi cửa hàng phủ khắp các thành phố, cũng không sở hữu một thương hiệu cà phê hòa tan xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay các kệ siêu thị.

Thế nhưng tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, Đắk Lắk, Công ty TNHH Cà phê Ngon đang vận hành một cơ sở sản xuất cà phê hòa tan quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của một trong những doanh nghiệp cà phê hàng đầu Ấn Độ.

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/3/2026, được kiểm toán bởi KPMG, cho thấy Ngon Coffee đạt 5.873 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 51% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 910 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế lên tới 908,2 tỷ đồng, tăng hơn 46%.

Tính bình quân, mỗi ngày doanh nghiệp này tạo ra khoảng 16 tỷ đồng doanh thu và gần 2,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đại gia Ấn Độ đứng sau những thương hiệu cà phê hòa tan trên thế giới

Ngon Coffee thuộc sở hữu của CCL Products India Limited, doanh nghiệp được thành lập từ năm 1994 và hiện đưa sản phẩm tới hơn 110 quốc gia. CCL tự giới thiệu là nhà xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất Ấn Độ và nằm trong nhóm những nhà sản xuất cà phê nhãn riêng lớn trên thế giới.﻿

Doanh nghiệp này sản xuất cà phê theo yêu cầu của khách hàng, từ cà phê hòa tan sấy phun, sấy đông khô đến các loại premix. Sản phẩm sau đó có thể tiếp tục được đóng gói và bán dưới những thương hiệu khác.﻿

Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong hệ thống sản xuất này. Ngon Coffee được thành lập năm 2009 với nhà máy tại Đắk Lắk. Từ công suất ban đầu khoảng 10.000 tấn cà phê hòa tan mỗi năm, quy mô nhà máy liên tục được mở rộng lên 36.000 tấn mỗi năm.

Danh sách khách hàng của Ngon Coffee là những cái tên như PT Harum Alam Segar - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Wings Food của Indonesia, đứng sau TOP Coffee; Cafea UK Limited - đơn vị nhận mình là là nhà sản xuất cà phê private-label lớn nhất Anh; Ground Up Coffee & Tea tại Mỹ, Mokate tại Ba Lan, và Instanta....

Nhiều doanh nghiệp trong số này cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối hoặc gia công cà phê nhãn riêng. ﻿

Ngày 4/8/2025 và ngày 2/2/2026, Hội đồng thành viên Ngon Coffee thông qua việc phân phối tổng cộng 475 tỷ đồng lợi nhuận cho CCL Products India Limited.

Cùng lúc đó, công ty mẹ cũng quyết định chuyển hơn 567 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại thành vốn góp tại Ngon Coffee. Do thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp chưa hoàn tất vào cuối kỳ kế toán, khoản này tạm thời được ghi nhận vào vốn khác của chủ sở hữu.

﻿Nhà máy Việt Nam đóng vai trò quan trọng nhất cho động lực tăng trưởng

﻿ Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 năm tài chính 2026 - 2027 của tập đoàn CCL Products , ban lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ rằng công suất của công ty mẹ tại Ấn Độ đã duy trì không đổi trong suốt hơn 10 năm qua.

Do đó, phần lớn động lực tăng trưởng sản lượng của toàn tập đoàn trong tương lai sẽ đến từ các công ty con ở nước ngoài , trong đó nhà máy tại Việt Nam đóng vai trò hạt nhân quan trọng nhất.

Ban lãnh đạo đánh giá hiệu suất khai thác tại Việt Nam đang ghi nhận kết quả rất tốt so với mặt bằng chung. Đặc biệt, tỷ trọng đóng góp của dòng sản phẩm cà phê sấy lạnh (freeze-dried) cao cấp tại Việt Nam có sự tăng trưởng rõ rệt qua từng quý do nhu cầu thị trường đối với phân khúc này đang rất mạnh.﻿

Khi được hỏi về lộ trình mở rộng công suất cho 2 - 3 năm tới, lãnh đạo CCL khẳng định công suất sẽ không bao giờ là rào cản đối với kế hoạch tăng trưởng. Do nhà máy tại Việt Nam được đầu tư theo mô hình brownfield (mở rộng trên cơ sở hạ tầng sẵn có), doanh nghiệp đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục dân dụng cốt lõi.



Nhờ đó, nếu nhu cầu thị trường bùng nổ, CCL có khả năng lắp đặt thiết bị và nâng công suất tại Việt Nam nhanh hơn rất nhiều so với việc xây dựng một nhà máy mới từ đầu (greenfield).

﻿Lãi 910 tỷ đồng, thuế TNDN phát sinh chỉ hơn 400 triệu đồng

Chi tiết đặc biệt nhất trong báo cáo tài chính của Ngon Coffee nằm ở phần thuế thu nhập doanh nghiệp.

Năm vừa qua, công ty ghi nhận hơn 910 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nhưng tổng chi phí thuế TNDN chỉ khoảng 1,94 tỷ đồng. Trong đó, số thuế TNDN phát sinh riêng trong năm chỉ khoảng 427,6 triệu đồng. Hơn 1,5 tỷ đồng còn lại là khoản điều chỉnh thiếu thuế của các năm trước.

Theo giấy chứng nhận đầu tư ban đầu, Ngon Coffee được hưởng thuế suất TNDN 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm từ 2015 đến 2018 và giảm 50% trong chín năm tiếp theo từ 2019 đến 2027.

Tuy nhiên, một cơ chế ưu đãi khác sau đó đem lại mức miễn thuế lớn hơn. Báo cáo tài chính dẫn Công văn số 1560/CT-TTHT ngày 5/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, theo đó thu nhập chịu thuế của Ngon Coffee từ hoạt động sản xuất cà phê hòa tan được miễn thuế TNDN trong toàn bộ vòng đời dự án kể từ năm 2015. Các khoản thu nhập khác không thuộc diện ưu đãi vẫn chịu mức thuế suất thông thường 20%.

Theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp lần đầu ngày 3/2/2009, dự án của Ngon Coffee có thời hạn hoạt động 50 năm.﻿

Đây không phải chính sách được thiết kế riêng cho Ngon Coffee. Quy định thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc nhóm có thể được miễn thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện liên quan.

Nhà máy Ngon Coffee đặt tại Cư Kuin, Đắk Lắk và hoạt động chính là chế biến cà phê. Đây là cơ sở để doanh nghiệp được cơ quan thuế xác nhận hưởng chính sách miễn thuế đối với phần thu nhập đủ điều kiện.