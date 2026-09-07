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Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại sắp đón tin vui tại thị trường đông dân thứ 5 thế giới?

| | Thị trường

King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục có hoạt động hợp tác với thị trường đông dân thứ 5 thế giới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập King Coffee, tiếp tục gây chú ý khi thúc đẩy kết nối thương mại quốc tế khi đón các tập đoàn và hiệp hội doanh nghiệp Pakistan tại trụ sở doanh nghiệp, sau cuộc trao đổi với Tổng Lãnh sự Indonesia trước đó.

Theo chia sẻ mới đây trên trang cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết King Coffee vừa có buổi gặp gỡ với các tập đoàn lớn và hiệp hội doanh nghiệp đến từ Pakistan. Nội dung trao đổi tập trung vào cơ hội hợp tác và kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.

Bà Thảo cho rằng các cuộc gặp trực tiếp có thể mở thêm cơ hội kết nối về thương mại, đầu tư, phân phối và phát triển thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam và Pakistan. Qua đó, các bên có thể tìm kiếm những mô hình hợp tác phù hợp, tận dụng nguồn lực và thế mạnh của mỗi thị trường.

Pakistan là quốc gia có văn hóa uống trà truyền thống lâu đời, nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê và các sản phẩm đồ uống tại đây đang bắt đầu được quan tâm và có tiềm năng phát triển. Đặc biệt với dân số hơn 250 triệu người, đứng thứ 5 thế giới, đây được xem là thị trường có nhu cầu tiềm năng.

“GCA – ACA – King Coffee” được bà Thảo định hướng tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa tri thức, thương mại, văn hóa cà phê và cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng những mối quan hệ hợp tác có tính dài hạn thay vì chỉ dừng ở hoạt động giao thương đơn thuần.

Động thái với Pakistan diễn ra không lâu sau khi bà Thảo có cuộc gặp với Tổng Lãnh sự Indonesia tại trụ sở King Coffee. Cuộc gặp trước đó tập trung vào cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia, đặc biệt trong lĩnh vực cà phê.

Indonesia có dân số khoảng 270 triệu người, đứng thứ tư thế giới, đồng thời là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn. Theo thông tin được công bố trước đó, bà Thảo cho rằng sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa của Việt Nam và Indonesia có thể tạo ra những giá trị cộng hưởng mới.

Trong khi đó, Pakistan là quốc gia đông dân thứ năm thế giới, với khoảng 259,3 triệu người vào năm 2026. Cơ cấu dân số trẻ, với độ tuổi trung bình khoảng 20,8 tuổi, được xem là yếu tố tạo nên quy mô thị trường tiêu dùng đáng chú ý của quốc gia Nam Á này.

Việc liên tiếp tiếp xúc với đại diện doanh nghiệp và tổ chức kinh tế từ hai quốc gia đông dân cho thấy hướng tiếp cận của King Coffee đang đặt trọng tâm vào việc mở rộng mạng lưới quốc tế và tìm kiếm thêm thị trường cho thương hiệu cà phê Việt.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Trước đó, King Coffee cũng được giới thiệu là đã hiện diện tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thương hiệu này từng lựa chọn mở rộng ra thị trường quốc tế ngay từ giai đoạn đầu, với các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác.

Song song với việc mở rộng thị trường, bà Thảo đang thúc đẩy Liên minh Cà phê Toàn cầu (Global Coffee Alliance - GCA), sáng kiến được khởi xướng nhằm tăng cường kết nối giữa các quốc gia và doanh nghiệp trong ngành cà phê. GCA chính thức được giới thiệu tại Hà Nội vào tháng 3/2026 với sự tham gia của đại diện nhiều quốc gia.

Ở góc độ thương mại, việc tiếp cận các thị trường có quy mô dân số lớn như Indonesia và Pakistan có thể mở thêm dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ ở hoạt động xuất khẩu sản phẩm mà còn ở phân phối, nhượng quyền, đầu tư và hợp tác phát triển thương hiệu.

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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