Không phải sầu riêng, Trung Quốc tăng mua một 'mỏ vàng' từ Việt Nam: Xuất khẩu tăng hơn 100%, thu về hơn 1,3 tỷ USD

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Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nửa đầu tháng 8/2026, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 93,8 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến 15/8/2026 kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt hơn 1,3 tỷ USD.

Trước đó trong tháng 7/2026 xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 210,4 triệu USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2026 xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 1.220 triệu USD, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, thức ăn gia súc và nguyên liệu xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc trong 7 tháng năm 2026, chiếm 55,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 674,5 triệu USD, tăng 108,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Campuchia chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đạt 139,4 triệu USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiếp đến thị trường Malaysia đạt gần 71,7 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Ngoài ra, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang một số thị trường cũng có mức tăng khá như: Thái Lan, Philippines, Lào, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản với mức tăng lần lượt là 61,8%, 115,8%, 23,2%, 20,4%, 15,6%.

Năm 2026, biến động từ thị trường thế giới đã tác động trực tiếp đến giá và nguồn cung thức ăn chăn nuôi trong nước. Các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí nhập khẩu tăng do giá cước vận tải biển và giá nguyên liệu đầu vào biến động theo tình hình Trung Đông.

Theo báo cáo Triển vọng Nông sản Alltech năm 2023, Việt Nam đạt sản lượng đạt 26,720 triệu tấn, đứng thứ 8 thế giới. Việt Nam cũng lọt top 10 thế giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên toàn cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một năm Việt Nam cần 32 - 33 triệu tấn thức ăn chăn nuôi các loại. Bên cạnh việc chi tiền để nhập khẩu sản phẩm này, ngành hàng còn hướng đến xuất khẩu.

Số lượng và công suất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Năm 2019, cả nước có 261 nhà máy với sản lượng 18,9 triệu tấn, đến năm 2023 con số này đã tăng lên 294 nhà máy, sản lượng đạt 20 triệu tấn. Trong đó, các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 60% sản lượng, trong khi doanh nghiệp trong nước đóng góp 40%.

Theo VIRAC - đơn vị nghiên cứu thị trường đánh giá thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Các công ty này thông qua việc sáp nhập và mua lại các nhà sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản và gia cầm trong nước và có thể kể đến những tên tuổi như Cargill Group (Mỹ), Haid (Trung Quốc), CP Group (Charoen Pokphand Group - Thái Lan), De Heus (Hà Lan), BRF (Brazil), Mavin (Pháp), Japfa (Singapore), CJ (Hàn Quốc)…

Cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ về phương thức chăn nuôi từ quy mô chăn nuôi nông hộ sang quy mô trang trại, tỷ trọng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đã không ngừng tăng lên trong thời gian qua, chiếm khoảng 75% tổng nhu cầu thức ăn của toàn ngành chăn nuôi, tỷ trọng thức ăn tận dụng, tự chế biến, phối trộn chiếm khoảng 25%.