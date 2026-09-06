Thêm một mẫu điện thoại Xiaomi ra mắt với pin khủng 10.000 mAh cùng mức giá "rẻ đến ngỡ ngàng"

Thương hiệu sở hữu doanh số bán ra lớn nhất chưa chắc đã là bên đi đầu trong việc sáng tạo công nghệ — và cả Samsung lẫn Apple chính là những minh chứng rõ ràng nhất.

Hai "gã khổng lồ" được đông đảo người dùng yêu thích này sở hữu không ít công nghệ ấn tượng trong tay, đơn cử như tính năng Màn hình bảo mật (Privacy Display) trên chiếc Galaxy S26 Ultra. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, họ lại hoàn toàn bỏ quên cuộc đua về dung lượng pin trong những năm gần đây.

Mẫu Galaxy S26 Ultra vừa nhắc tới ở trên vẫn dậm chân tại chỗ với dung lượng 5.000 mAh. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max cũng chỉ quanh quẩn ở con số tương tự: 5.088 mAh cho phiên bản dùng SIM vật lý (nano-SIM) và 4.832 mAh cho bản eSIM.

Trái ngược với điều đó, thị trường vừa đón nhận thêm một chiếc smartphone sở hữu viên pin lên tới 10.000 mAh — một con số đủ sức khiến cả Apple lẫn Samsung phải "hít khói".

Poco là thương hiệu con của Xiaomi và rất phổ biến tại nhiều khu vực trên thế giới. Dù vậy tại Mỹ, cái tên này lại không quá quen thuộc. Do chưa được phân phối chính thức tại thị trường Mỹ, chỉ những người dùng am hiểu công nghệ mới biết đến hoặc đặt mua theo đường xách tay.

Chiếc Poco X8 Power vừa trình làng hứa hẹn là lựa chọn vô cùng sáng giá cho những ai không quá bận tâm đến vẻ ngoài hào nhoáng, mà đặt thời lượng pin lên hàng đầu. Mẫu máy này vừa chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ, và điểm nhấn đáng chú ý nhất không gì khác ngoài viên pin silicon-carbon dung lượng khủng 10.000 mAh.

Tốc độ sạc cũng rất ấn tượng

Poco X8 Power hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây với công suất 100W — yếu tố mang tính quyết định. Hãy thử tưởng tượng việc phải nạp đầy viên pin "khổng lồ" đó với công suất chậm chạp kiểu Samsung (~45W) thì sẽ ác mộng đến nhường nào. Không những thế, tân binh của Poco còn có khả năng sạc ngược cho các thiết bị khác với công suất lên tới 27W — một tính năng vô cùng tiện lợi.

Tuy nhiên, đừng để con số 10.000 mAh làm bạn lầm tưởng về ngoại hình. Chiếc điện thoại này vẫn giữ được vóc dáng tương đối gọn gàng với độ mỏng 8,65 mm và trọng lượng 229 gram. Đây là thông số rất ấn tượng, bởi để so sánh, chiếc iPhone 17 Pro Max dày 8,75 mm và có trọng lượng nhỉnh hơn 230 gram.

Màn hình chất lượng, cấu hình ổn định

Poco X8 Power sở hữu màn hình AMOLED phẳng kích thước 6,83 inch (hỗ trợ tần số quét 120Hz, chuẩn HDR10+, Dolby Vision và độ sáng tối đa đạt 3.500 nits). Máy cũng tích hợp nhiều tính năng bảo vệ mắt và hỗ trợ chơi game như chứng nhận bảo vệ mắt TUV Triple Eye Protection hay tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thì 3.200Hz trong chế độ Game Turbo.

Về sức mạnh hiệu năng, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5. Do đó, hiệu suất thực tế rõ ràng sẽ không thể sánh ngang với các dòng chip cao cấp như Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Thiết bị cung cấp các tùy chọn bộ nhớ lên đến 12GB RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong tối đa 256GB (phiên bản này sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 4.1 tốc độ cao).

Mức giá thì sao?

Poco X8 Power được cam kết hỗ trợ 4 bản cập nhật hệ điều hành lớn cùng 6 năm vá lỗi bảo mật. Tại thị trường Ấn Độ, máy có giá bán 35.999 Rupee, quy đổi trực tiếp tương đương khoảng 380 USD (khoảng 9,5 triệu đồng).

Để mà nói, với mức giá chỉ khoảng 10 triệu mà sở hữu điện thoại viên pin 10.000 mAh thì đây quả là lựa chọn không tồi. Trước đó, một thương hiệu nhánh khác của Xiaomi là Redmi cũng ra mắt chiếc Note 17 Pro Max với pin dung lượng 10.000mAh.

Với tình hình này, các thương hiệu Trung Quốc sẽ sớm phổ cập mức dung lượng pin khủng như vậy với nhiều thiết bị hơn trong thời gian tới.