Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, trang bị 9 chỗ ngồi, sạc đầy đi gần 450 km

Chưa đầy 1 năm sau khi giới thiệu tại Hàn Quốc, Hyundai Staria Electric đã chính thức "đổ bộ" thị trường châu Âu. Xét trong phân khúc MPV thuần điện, Staria Electric cạnh tranh trực tiếp với VW ID. Buzz cũng như Kia PV5.

Hyundai Staria Electric với màu sơn Galaxy Maroon. Ảnh: Hyundai

Để phân biệt Staria Electric với các phiên bản chạy xăng và hybrid, chỉ cần quan sát phần đầu xe. Phần cản trước được thiết kế lại với tấm ốp liền mạch che đi lưới tản nhiệt, tích hợp cổng sạc và bổ sung các cánh gió chủ động tại hốc hút gió phía dưới. Bộ mâm xe tối ưu khí động học cùng huy hiệu riêng biệt trên cửa hậu cỡ lớn hoàn thiện diện mạo đặc trưng của xe.

Với chiều dài 5.253 mm, Staria vượt xa VW ID. Buzz và Kia PV5 về kích thước. Xe cũng lớn hơn các mẫu tiêu chuẩn như Ford E-Tourneo Custom lẫn Mercedes-Benz VLE mới.

Hyundai Staria đậm chất xe Hàn

Tại châu Âu, Staria Electric được phân phối với ba phiên bản, bao gồm Trend, Prime và Calligraphy. Phiên bản tiêu chuẩn (Trend) sở hữu đèn pha full-LED, bộ đôi màn hình 12,3 inch, ghế trước có sưởi, cảm biến đỗ xe, camera lùi, một số tính năng hỗ trợ người lái (ADAS) và cấu hình 9 chỗ ngồi bố trí 3 hàng ghế.

Khoang lái Hyundai Staria Electric. Ảnh: Hyundai

Gói tùy chọn hỗ trợ bổ sung có thêm hệ thống định vị, hỗ trợ lái xe trên cao tốc và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L. Trong khi đó, gói cao cấp bổ sung cửa trượt và cửa hậu điện, cửa sổ trượt, rèm che nắng, kính cách âm và cách nhiệt tối màu cùng đế sạc không dây.

Tất cả các trang bị trên đều là tiêu chuẩn trên bản Staria Electric Prime. Phiên bản này còn có thêm ghế bọc da, ghế trước thông gió, cùng tùy chọn cửa sổ trời trượt cho hàng ghế đầu và cửa sổ trời toàn cảnh cố định cho hàng ghế thứ hai.

Ghế ngồi thương gia trên bản Calligraphi. Ảnh: Hyundai

Mẫu Staria Electric Calligraphy là phiên bản duy nhất sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, nổi bật với cặp ghế thương gia ở hàng ghế thứ hai tích hợp các tính năng sưởi, thông gió và thư giãn. Phiên bản cao cấp nhất này còn được trang bị hệ thống đèn viền nội thất, dàn âm thanh Bose, camera 360 độ, trần xe bọc vật liệu giả da lộn, ghế bọc da Nappa, cùng hệ thống quan sát và giao tiếp với hành khách.

Ở bên ngoài, bản Calligraphy tạo sự khác biệt với cản trước được thiết kế lại chứa cụm đèn pha dạng thấu kính lớn hơn, cụm đèn hậu LED "Parametric Pixel" dạng cột kéo dài lên tận đường viền mái. Đặc biệt, đây là phiên bản duy nhất có tùy chọn màu sơn độc quyền Galaxy Maroon.

Về hệ truyền động, chiếc xe van này sử dụng một mô-tơ điện đặt ở trục trước, sản sinh công suất 215 mã lực. Năng lượng được cung cấp bởi bộ pin 84 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 430 km theo chuẩn WLTP. Nhờ nền tảng điện áp 800V, Staria Electric có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh DC.

Giá xe Hyundai Staria Electric

Tại thị trường Đức, Hyundai Staria Electric có giá khởi điểm từ 57.450 euro (1,74 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn Trend, 63.650 Euro (1,92 tỷ đồng) cho bản tầm trung Prime, và 66.950 Euro (2,02 tỷ đồng) cho bản cao cấp nhất Calligraphy. Các gói trang bị hỗ trợ lái và gói cao cấp có giá lần lượt là 2.100 Euro (63,6 triệu đồng) mỗi gói, trong khi gói cửa sổ trời toàn cảnh có giá 1.300 Euro (39,3 triệu đồng).

Để so sánh, mẫu xe nhỏ hơn là VW ID. Buzz Pro có giá khởi điểm 57.887 Euro (1,75 tỷ đồng) tại cùng thị trường này. Mặt khác, VW e-Caravelle có giá khởi điểm từ 66.080 euro (2 tỷ đồng) cho phiên bản trục cơ sở ngắn đi kèm bộ pin 70,9 kWh.