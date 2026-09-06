Xem trước Honda City RS 2026 sắp mở bán tại Việt Nam

Sau Thái Lan, Honda City 2026 tiếp tục được giới thiệu tại Malaysia. Mẫu xe mang mã G2N mang đến nhiều thay đổi, từ ngoại thất đến nội thất. Tương tự thế hệ trước, RS vẫn sẽ là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe City.

Honda City RS trưng bày tại Malaysia. Ảnh: Paultan

Honda City RS 2026 dễ dàng được phân biệt

Những thay đổi về ngoại thất mang lại diện mạo phần đầu xe sắc sảo hơn, cụm đèn pha thanh mảnh kết hợp cùng đèn chiếu sáng dạng Bi-LED. Trên bản RS, hốc gió trung tâm có thiết kế góc cạnh và hướng lên trên, trong khi các phiên bản còn lại sở hữu kiểu dáng hướng xuống dưới mềm mại hơn, đi kèm hai bên là các khe gió có tạo hình mạnh mẽ và được sơn đen.

Lưới tản nhiệt dạng tổ ong cũng được tinh chỉnh gọn gàng. Logo Honda được chuyển từ vị trí trên lưới tản nhiệt lên phần ốp cùng màu thân xe nằm phía trên. Riêng bản RS có thêm một dải sáng chạy ngang lưới tản nhiệt – chi tiết này nhiều khả năng sẽ không xuất hiện trên các phiên bản thấp hơn.

Honda City RS phiên bản máy xăng. Ảnh: Paultan

Ở phía sau, xe vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc, tuy nhiên vẫn có một số thay đổi giúp xe trông thể thao hơn. Thiết kế đèn hậu hình thang vẫn được giữ nguyên, nhưng cụm đèn trên bản RS có phần nổi bật hơn với dải đèn hậu dùng công nghệ LED chỉ sáng màu đỏ khi bật, bình thường sẽ có màu trắng.

Honda City 2026 sở hữu cản sau mới, riêng phiên bản RS có phần trung tâm dạng lưới màu đen, ốp cản sau kiểu bộ khuếch tán gió và dải phản quang đặt dọc. Với nhiều chi tiết màu đen như phần mở rộng cánh lướt gió đuôi xe, tay nắm cửa, ăng-ten vây cá mập và ốp gương chiếu hậu, Honda City RS mang phong cách ngoại thất tương đồng với mẫu Civic RS.

Phiên bản RS trang bị mâm hợp kim 16 inch kiểu cánh quạt tua-bin, sơn màu đen Berlina kết hợp bề mặt phay xước tối màu. Bọc bên ngoài là bộ lốp Toyo Proxes R57, kích cỡ 185/55.

Các trang bị đáng chú ý ở ngoại thất Honda City RS mới. Ảnh: Paultan

Trái ngược với ngoại thất, khoang nội thất không có quá nhiều thay đổi, dù vẫn có một số nâng cấp đáng chú ý. Phần ốp trang trí bảng táp-lô trên bản RS đã chuyển từ tông màu đỏ toàn bộ sang màu bạc kèm đường viền đỏ tạo điểm nhấn. Ngoài ra, Honda City bản cao nhất này còn được bổ sung hệ thống đèn viền nội thất.

Từ phiên bản V trở đi, Honda City 2026 màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, lớn hơn 2 inch so với các bản thấp hơn. Màn hình 10 inch mới này đi kèm hệ thống camera 360 độ, cùng với đó là cập nhật thêm các góc quan sát đa dạng và giao diện cảnh báo vật thể di chuyển.

Ghế ngồi trên Honda City RS cũng có sự thay đổi. Đường chỉ khâu ở giữa ghế trước được loại bỏ để tạo bề mặt trơn láng, bề mặt đục lỗ tạo điểm nhấn màu đỏ giữa lưng ghế nay được chuyển sang vị trí hai bên hông ghế.

Không gian nội thất Honda City RS. Ảnh: Paultan

Về mặt an toàn, Honda City mới vẫn sẽ được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Honda Sensing. Bộ tính năng hỗ trợ người lái này bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng có tính năng dừng và đi (chỉ dành cho bản e:HEV RS), hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống giảm thiểu chệch làn đường, cảnh báo xe phía trước di chuyển và đèn pha tự động.

Điểm mới trên mẫu xe đời 2026 là hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống này hoạt động song song với camera LaneWatch hiện có – vốn vẫn được kích hoạt qua cần gạt bên phải vô lăng – để cung cấp cảnh báo cho người lái ở cả hai bên (camera quan sát bên trái, hệ thống cảnh báo điểm mù giám sát bên phải).

Khả năng cao Honda City 2026 sẽ mở bán tại Việt Nam với duy nhất động cơ 1.5L hút khí tự nhiên. Ảnh: Paultan

Khi nào Honda City 2026 mở bán tại Việt Nam?

Trong Công báo Sở hữu công nghiệp tháng 7, hình ảnh bộ phận ô tô giống với mẫu Honda City mới đã được đăng ký, bao gồm cụm đèn và cản trước. Cách đây không lâu, theo một nguồn tin thân cận, City bản nâng cấp mới đã có mặt tại nhà máy ở Việt Nam.

Theo các thông tin từ tư vấn bán hàng, Honda City 2026 dự kiến ra mắt Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Hiện tại, giá bán dự kiến của mẫu sedan hạng B này vẫn chưa có.

Nhiều khả năng City mới mở bán tại Việt Nam vẫn duy trì động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, thay vì máy 1.0L tăng áp hay 1.5L hybrid.