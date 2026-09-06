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Hyundai Santa Fe, Creta, Tucson nhận ưu đãi lớn trong tháng 9

| | Thị trường

Trong tháng 9/2026, Hyundai Santa Fe tiếp tục dẫn đầu với ưu đãi 220 triệu đồng. Ngoài ra, các dòng xe Creta, Tucson, Stargazer cũng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Hyundai Santa Fe, Creta, Tucson nhận ưu đãi lớn trong tháng 9 - Ảnh 1.

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa công bố chương trình ưu đãi "Đại lễ tự hào - Vạn quà gửi trao" dành cho khách hàng mua xe trong tháng 9/2026, nhân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9, và nắm bắt xu thế di chuyển dài để nhập học năm học mới của học sinh, sinh viên và các gia đình.

Giá trị ưu đãi bao gồm các chương trình giảm giá từ hãng và đại lý. Hyundai Santa Fe tiếp tục là mẫu xe có mức hỗ trợ lớn nhất với 220 triệu đồng, không đổi so với nhiều tháng liền trước. Tiếp theo là Hyundai Stargazer với 117 triệu đồng, Hyundai Accent 89 triệu đồng, Hyundai Tucson 85 triệu đồng, Hyundai Creta 79 triệu đồng và Hyundai Grand i10 50 triệu đồng.

Model Tổng mức ưu đãi (gồm KM từ HTV, đại lý, quyền lợi thẻ hội viên, gói gia hạn bảo hành)
Grand i1050 triệu
Creta 79 triệu
Tucson 85 triệu
Accent 89 triệu
Stargazer 117 triệu
Sante Fe 220 triệu

Ngoài ra, khách mua các mẫu xe Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe còn được tặng thêm Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim cùng gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Đối với Creta và Tucson, khách hàng được hưởng ưu đãi giảm giá kèm quyền lợi từ thẻ hội viên.

Trong tháng 7, Creta là mẫu xe có doanh số cao nhất của thương hiệu với 720 xe bán ra. Đứng thứ 2 chính là mẫu crossover cỡ C Tucson với 663 xe đến tay người dùng. Hyundai Palisade trong lúc chờ đợi phiên bản mới cũng đạt doanh số 118 xe nhờ mức giá tiệm cận phân khúc dưới. Theo thông tin từ thương hiệu, ngay cả khi phiên bản mới ra mắt, hãng vẫn sẽ giữ lại thế hệ hiện tại, bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong nước.

Tính cộng dồn từ đầu năm, Hyundai đã bàn giao hơn 28.600 xe, gồm cả xe du lịch và xe thương mại.

Tiêu Dao

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