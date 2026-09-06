TPHCM cảnh báo lô thuốc trị viêm gan B nghi giả

Ngày 5/9, theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) trước đó đã yêu cầu kiểm tra việc lưu hành thuốc Getino-B Tablets 300mg, số lô 664F44, sau khi nhận được thông tin về sản phẩm được mua tại TPHCM.

Cụ thể, 4 hộp thuốc thuộc lô này được khách hàng mua tại Nhà thuốc Nhị Trưng, phường Tân Định, TPHCM.

Mẫu thuốc Getino-B Tablets 300mg nghi ngờ giả. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Sau khi lấy mẫu kiểm tra và đối chiếu với mẫu thuốc cùng số lô được lưu tại cơ sở sản xuất, Công ty Getz Pharma (Pvt) Ltd khẳng định sản phẩm được mua tại nhà thuốc nói trên không phải thuốc do công ty sản xuất, đồng thời nghi ngờ đây là thuốc giả.

Kết quả điều tra cũng ghi nhận một số điểm khác biệt giữa mẫu thuốc nghi giả và mẫu thuốc đã được phê duyệt để sản xuất. Trong đó, nội dung, kiểu chữ, khoảng cách giữa các dòng và cách căn chỉnh chữ trên bao bì có sự khác biệt. Một số thông tin trên phần tiếng Việt cũng được thể hiện bằng tiếng Anh không phù hợp với mẫu thuốc chính hãng.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM đề nghị các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh và người dân không mua bán, sử dụng thuốc Getino-B Tablets 300mg số lô 664F44 nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục thuốc đang kinh doanh, sử dụng, đồng thời biệt trữ và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nghi giả, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị UBND các phường, xã và đặc khu trên địa bàn thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh và người dân để chủ động phòng ngừa nguy cơ sử dụng thuốc giả.

Người dân được khuyến cáo chỉ mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, nguồn gốc và các giấy tờ liên quan. Khi phát hiện thuốc có dấu hiệu bất thường hoặc nghi giả, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.

Sở Y tế TPHCM đồng thời yêu cầu cơ quan chuyên môn kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh dược tại Nhà thuốc Nhị Trưng, tập trung xác minh nguồn gốc, xuất xứ và hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô thuốc Getino-B Tablets 300mg nêu trên.