Honda Super Cub mới giá cao nhất 90 triệu đồng tại Việt Nam

Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản mới của Super Cub tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe được bổ sung hai màu Xám đen và Bạc trắng, đồng thời sử dụng động cơ 125cc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

Ở phiên bản mới, Super Cub tiếp tục duy trì thiết kế đặc trưng với thân xe hình chữ S, tay lái vuốt cong, yếm xe và các đường nét bo tròn. Xe sử dụng cụm đèn pha tròn, các chi tiết mạ chrome và logo cánh chim tạo hình 3D ở hai bên thân xe.

Bên cạnh màu Đen nhám, Super Cub mới có thêm hai lựa chọn màu Xám đen và Bạc trắng. Hai màu mới được Honda Việt Nam đưa vào phiên bản Tiêu chuẩn.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ 125cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Theo Honda Việt Nam, động cơ mới được tối ưu nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời lượng khí thải giảm 32% so với phiên bản trước.

Super Cub mới cũng được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần và đèn phía trước luôn sáng AHO. Cụm đồng hồ dạng tròn kết hợp màn hình LCD trung tâm, hiển thị các thông tin như lượng nhiên liệu, quãng đường di chuyển và thời gian.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước. Xe sử dụng vành nhôm đúc 17 inch cùng lốp không săm. Yên xe sử dụng đệm Urethane, trong khi ghi-đông được tinh chỉnh nhằm tạo tư thế điều khiển tự nhiên hơn.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống khóa thông minh Smart Key với ba chức năng gồm cảnh báo chống trộm, xác định vị trí xe và khởi động hệ thống điện.

Honda Super Cub phiên bản mới sẽ được phân phối tại hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 12/9/2026.

Tại Việt Nam, phiên bản Đặc biệt màu Đen có giá bán lẻ đề xuất 88,353 triệu đồng, đã bao gồm 8% thuế GTGT, và 89,99 triệu đồng nếu tính theo mức thuế GTGT 10%.

Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn với hai màu mới Xám đen và Bạc trắng có giá bán lẻ đề xuất 87,372 triệu đồng, đã bao gồm 8% thuế GTGT, hoặc 88,99 triệu đồng với mức thuế GTGT 10%.