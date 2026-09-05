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Tổng thống Myanmar thăm nhà máy VinFast

| | Thị trường

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã đến Tổ hợp Nhà máy VinFast tại Hải Phòng, tham quan dây chuyền sản xuất ô tô điện và tìm hiểu năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Chiều 4/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing cùng đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng.

Đón tiếp đoàn tại nhà máy là ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu. Theo thông tin từ VinFast, ông Quân Anh đã đưa Tổng thống Myanmar tham quan xưởng hàn thân vỏ và xưởng lắp ráp ô tô điện, đồng thời giới thiệu về quy trình sản xuất, dây chuyền tự động hóa và các dòng xe điện đang được sản xuất tại đây.

Tại xưởng lắp ráp, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ ấn tượng với chất lượng những mẫu ô tô điện của VinFast cũng như cơ sở vật chất của nhà máy. TCBC cho biết ông cũng tìm hiểu về quá trình phát triển của VinFast tại thị trường Việt Nam và hoạt động mở rộng ra nước ngoài.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Myanmar đang thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Sự kiện được kỳ vọng góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ở góc độ doanh nghiệp, chuyến thăm cũng là dịp VinFast giới thiệu với lãnh đạo Myanmar về năng lực sản xuất và công nghệ của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy kết nối trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và giao thông xanh.

Tổ hợp Nhà máy VinFast tại Hải Phòng được doanh nghiệp xác định là nền tảng sản xuất cho quá trình mở rộng hoạt động ra các thị trường quốc tế. Từ cơ sở sản xuất tại Việt Nam, VinFast cho biết đang từng bước mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường, đồng thời phát triển hệ sinh thái giao thông xanh và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện.

Trước Tổng thống Myanmar, nhà máy VinFast tại Hải Phòng từng đón nhiều lãnh đạo cấp cao và nguyên thủ quốc gia trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam như nguyên Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nguyên Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và nguyên Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.

Đức Nam

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