Tin vui cho người mua xe máy Honda

Theo Honda Việt Nam, hãng đang triển khai chương trình khuyến mại dành cho các mẫu xe Honda từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 31/10/2026. Đối tượng được hưởng ưu đãi là tất cả khách hàng trên toàn quốc khi mua xe tại các Cửa Hàng Bán Xe Máy Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) và Cửa hàng bán xe máy tổng. Thông tin chương trình cụ thể như sau:

Trong khoảng thời gian từ 01/09 đến hết ngày 31/10, khách hàng chọn mua mẫu xe máy điện Honda Icon e: sẽ được hưởng mức giảm giá trực tiếp 2 triệu đồng. Với giá niêm yết chỉ ở mức 20,5 triệu đồng (chưa bao gồm pin), mức ưu đãi này giúp chiếc xe điện của hãng trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết đối với nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

Không hề kém cạnh, những người yêu thích các dòng xe tay ga đình đám như Vision, Lead và Air Blade 125/160 cũng nhận được những đặc quyền riêng. Thay vì giảm giá trực tiếp, người mua được tự do lựa chọn các phần quà thiết thực bao gồm: phiếu mua phụ kiện trị giá 1 triệu đồng, voucher thẻ điện thoại cùng mệnh giá hoặc một chiếc tai nghe hiện đại. Riêng với dòng xe côn tay thể thao, khách hàng sẽ được tặng ngay bộ đôi quà tặng cực hời gồm phiếu mua phụ kiện 2 triệu đồng và voucher điện thoại 1 triệu đồng.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua trong đợt khuyến mãi này là chương trình hỗ trợ lên đời xe đầy tâm lý. Nếu bạn đang sử dụng xe máy Honda và muốn nâng cấp lên các dòng xe tay ga thời trang, cao cấp hơn như SH, SH Mode, Vario, Lead, Vision hay Air Blade, bạn sẽ được hãng hỗ trợ mức phí lên tới 2,5 triệu đồng. Chương trình thu cũ đổi mới này sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9, tạo cơ hội tuyệt vời để người dùng trải nghiệm những công nghệ động cơ mới.