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Không phải Nga hay Mỹ, một ông trùm dầu thô đang tăng mạnh xuất khẩu dầu giá rẻ, châu Á đón tin vui

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Xuất khẩu dầu thô của quốc gia này đã tăng gấp đôi trong tháng 8.

Không phải Nga hay Mỹ, một ông trùm dầu thô đang tăng mạnh xuất khẩu dầu giá rẻ, châu Á đón tin vui- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC, đã tăng hơn gấp đôi lượng dầu thô xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng 8, sau khi đưa ra mức chiết khấu hấp dẫn cho các lô hàng từ cảng Basrah và được Iran cho phép một số tàu chở dầu của nước này đi qua tuyến hàng hải chiến lược.

Theo hai quan chức năng lượng Iraq, lượng dầu thô xuất khẩu của nước này tăng lên khoảng 2,34 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 8, từ mức 1,35 triệu bpd trong tháng 7. Con số này tương đối phù hợp với ước tính của các công ty theo dõi hoạt động vận chuyển dầu Vortexa và Kpler, với sản lượng xuất khẩu của Iraq trong tháng trước được dự báo vào khoảng 2,2-2,3 triệu bpd.

Dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức hơn 3,5 triệu bpd trước khi xung đột xảy ra, sự phục hồi xuất khẩu đang tạo thêm nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ và Trung Quốc. Các nhà máy này đang chuẩn bị tăng cường xử lý dầu thô Iraq, vốn có đặc tính nặng và hàm lượng lưu huỳnh cao hơn.

Tháng trước, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã cho phép một số tàu chở dầu Iraq đi qua eo biển Hormuz. Động thái này giúp Baghdad phần nào tháo gỡ điểm nghẽn đối với hoạt động xuất khẩu dầu từ cảng Basrah.

Hiện chưa rõ Iran có cho phép toàn bộ tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển hay không. Tuy nhiên, việc một số chuyến hàng được thông qua đã giúp giảm đáng kể áp lực đối với Iraq, nền kinh tế phụ thuộc lớn vào doanh thu dầu mỏ.

Trong thời gian eo biển Hormuz bị hạn chế hoạt động, Iraq buộc phải cắt giảm sản lượng do phần lớn dầu thô xuất khẩu từ Basrah phải đi qua tuyến hàng hải này. Việc không thể đưa dầu ra thị trường khiến doanh thu dầu mỏ của nước này chịu ảnh hưởng đáng kể.

Trong bối cảnh đó, Iraq đã tăng mức chiết khấu đối với dầu Basrah để khuyến khích các khách hàng tìm phương án vận chuyển và tiếp tục nhận hàng. Mức chiết khấu hấp dẫn cùng khả năng tiếp cận một phần tuyến vận chuyển qua Hormuz đã thúc đẩy các nhà máy lọc dầu châu Á tăng mua dầu Iraq.

Theo các nguồn tin thương mại, một số nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc và Ấn Độ đã tiếp nhận các lô dầu thô Basrah trong những tuần gần đây. Các doanh nghiệp này cũng thuê thêm tàu chở dầu để vận chuyển những lô hàng từ Basrah trong các tuần tới.

Riêng các nhà máy lọc dầu Trung Quốc được cho là đã mua ít nhất 16 triệu thùng dầu thô Basrah để giao trong tháng 9, theo các nguồn tin thương mại của Reuters.

Việc xuất khẩu dầu Iraq phục hồi diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu châu Á tìm kiếm thêm nguồn cung từ Trung Đông. Với Trung Quốc và Ấn Độ là những khách hàng lớn của dầu Iraq, việc dòng dầu từ Basrah được nối lại ở quy mô lớn hơn có thể giúp các nhà máy lọc dầu hai nước đảm bảo nguồn nguyên liệu trong ngắn hạn.

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