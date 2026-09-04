Đầu kéo điện không còn là câu chuyện thử nghiệm: SANY đạt 250 xe sau 2 tháng ra mắt

Tháng 4/2026, Hưng Thịnh EV Truck phối hợp cùng Tập đoàn SANY chính thức ra mắt dòng xe đầu kéo điện SANY tại Việt Nam, đây được xem là bước khởi đầu cho hành trình đưa xe đầu kéo điện vào một trong những phân khúc có yêu cầu khắt khe về tải trọng, công suất và hiệu quả vận hành của ngành vận tải hạng nặng.

Chỉ sau hai tháng kể từ khi ra mắt tại Việt Nam , Hưng Thịnh EV Truck đã ghi nhận hơn 60 đơn hàng trên toàn quốc, đồng thời bàn giao 250 xe đầu kéo điện SANY cho các doanh nghiệp đưa vào khai thác . Nhu cầu tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố có tốc độ công nghiệp hóa và phát triển logistics cao như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đặt mua với số lượng lớn, từ vài chục đến hàng trăm xe. Hưng Thịnh EV Truck cũng đã thực hiện hàng trăm lượt thử tải thực tế, qua đó cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp vận tải đối với dòng xe đầu kéo điện SANY.

Tốc độ tăng trưởng đơn hàng trong thời gian ngắn phần nào khẳng định xe tải điện không còn chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh một giải pháp giảm phát thải, mà ngày càng được doanh nghiệp tiếp cận từ những bài toán cụ thể hơn như hiệu quả vận hành, chi phí sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu khai thác trong dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Giang - Giám đốc Vận hành Hưng Thịnh EV Truck cho biết: "Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hưng Thịnh EV Truck hướng tới cột mốc doanh số bán 500 xe đầu kéo điện trên toàn quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hưng Thịnh EV Truck sẽ tập trung vào ba hướng chính: Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng hệ thống chi nhánh showroom và đẩy mạnh các hoạt động marketing nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu giúp khách hàng hiểu rõ hơn về lợi thế và khả năng ứng dụng của xe tải điện".

Cũng theo kế hoạch, trong Quý III/2026, Hưng Thịnh EV Truck dự kiến khai trương showroom 3S tại TP. Hồ Chí Minh, cung cấp đồng bộ các dịch vụ bán hàng, hậu mãi và phụ tùng. Đây được xác định là một trong những điểm trọng tâm trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam, đồng thời tăng cường các hoạt động marketing, lái thử và trải nghiệm thực tế, giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá phương tiện trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Cùng với việc mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ, Hưng Thịnh EV Truck hiện đang phân phối ba dòng xe đầu kéo điện Sany.

SANY SE588 với dung lượng pin 588 kWh được định hướng phục vụ nhu cầu vận tải đường dài, khai thác với cường độ cao.

SANY SY-T425E với dung lượng pin 462 kWh phù hợp với các nhu cầu vận tải linh hoạt, hướng tới tối ưu hiệu quả vận hành và chi phí khai thác.

SANY EV550 với dung lượng pin 423 kWh được phát triển cho bài toán vận chuyển hàng hóa, vật liệu, đặc biệt tại những tuyến đường cố định.

Đối với dòng xe ben SANY 8x4, Hưng Thịnh EV Truck dự kiến đưa vào phân phối từ Quý IV/2026, dòng xe được định hướng phù hợp mô hình kinh doanh: Khai thác mỏ, Công trình xây dựng và san lấp mặt bằng. Với cấu hình 8x4, xe được định hướng đáp ứng tốt các yêu cầu về khả năng chở tải, độ bền, khả năng bám đường và tính ổn định khi vận hành trong điều kiện địa hình phức tạp.

Hành trình của xe đầu kéo điện SANY tại Việt Nam mới bắt đầu, nhưng những phản hồi ban đầu từ thị trường đang tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào phân khúc này. Với Hưng Thịnh EV Truck, mục tiêu dài hạn không chỉ là đưa thêm xe điện ra thị trường, mà là tạo đủ điều kiện để doanh nghiệp vận tải có thể chuyển đổi và khai thác phương tiện điện một cách hiệu quả.

Khi bài toán về sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng sạc và mô hình vận hành từng bước được giải quyết, xe đầu kéo điện có thể chuyển từ một lựa chọn mới trở thành một phương án vận tải được doanh nghiệp cân nhắc trên những tiêu chí cụ thể: Hiệu quả kinh tế, khả năng khai thác và nhu cầu thực tế. Đó cũng là bước chuyển quan trọng để quá trình điện hóa vận tải hạng nặng tại Việt Nam đi từ câu chuyện công nghệ đến bài toán vận hành thực tế.