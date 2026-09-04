Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần này, lên mức cao nhất trong một năm, trong bối cảnh lượng mưa thấp hơn bình thường làm gia tăng lo ngại về sản lượng và khiến nguồn cung trên thị trường trở nên thắt chặt hơn.

Một thương nhân tại Mumbai thuộc một công ty thương mại quốc tế nhận định triển vọng mùa vụ đang xấu đi. Theo người này, các bang miền Nam Ấn Độ đang cần mưa ngay lập tức, nếu không năng suất cây trồng có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Lo ngại càng gia tăng khi Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo lượng mưa gió mùa trong tháng 9 có khả năng thấp hơn mức trung bình. Trước đó, lượng mưa trong tháng 8 đã thấp hơn 16% so với mức thông thường.

Trong tuần này, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 369-375 USD/tấn, tăng từ 366-371 USD/tấn một tuần trước. Giá gạo tấm 5% của nước này được chào ở mức 364-369 USD/tấn.

Giá gạo tăng nhưng nỗi lo mất mùa, thiếu nguồn cung vẫn còn đó.

Không chỉ Ấn Độ, giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn khác trong khu vực cũng tăng. Giá gạo tấm 5% của Thái Lan được chào ở mức 483-485 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức 465 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu từ Malaysia và Philippines vẫn duy trì ổn định, góp phần hỗ trợ giá gạo Thái Lan. Bên cạnh đó, nhu cầu mới từ Iraq, được thực hiện thông qua các nhà nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, cũng khiến hoạt động trên thị trường sôi động hơn.

Nguồn cung gạo vụ chính của Thái Lan dự kiến bắt đầu xuất hiện từ giữa tháng 10 và kéo dài đến tháng 12. Theo một thương nhân, nguồn cung từ khu vực Đông Bắc và các tỉnh thuộc lưu vực sông Chao Phraya hiện chưa gặp vấn đề đáng kể.

Tại Việt Nam, gạo tấm 5% được chào bán ở mức 440-445 USD/tấn vào thứ Năm, tăng nhẹ so với mức 438-442 USD/tấn một tuần trước.

Một thương nhân cho biết thị trường vẫn tương đối trầm lắng, dù có thông tin Philippines, một trong những khách hàng lớn của Việt Nam, đang có xu hướng tăng nhập khẩu trong những tháng còn lại của năm do lo ngại về ảnh hưởng của hiện tượng El Niño.

Trong khi đó, tại Bangladesh, giá gạo vẫn neo ở mức cao bất chấp nguồn cung dồi dào. Việc tăng nhập khẩu gần đây đã giúp giá bán buôn hạ nhiệt, nhưng mức giảm chưa đủ lớn để tạo ra thay đổi đáng kể đối với giá bán lẻ.

Điều này đồng nghĩa người tiêu dùng Bangladesh vẫn phải đối mặt với mặt bằng giá gạo cao, trong khi thị trường xuất khẩu khu vực tiếp tục chịu tác động bởi diễn biến thời tiết và triển vọng nguồn cung.