VinFast VF 8 bản cao cấp lộ trang bị mới: Chỉnh ghế như Camry, tính năng lạ tích hợp gương chiếu hậu

Lộ diện VinFast VF 8 phiên bản "lạ" nghi là bản Premium cao cấp

Một tư vấn bán hàng đại lý vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc VinFast VF 8 có nhiều điểm khác biệt. Xe sở hữu diện mạo tổng thể tương tự các bản đang bán. Tuy nhiên, một số chi tiết nâng cấp mới đã xuất hiện.

Một số nâng cấp công nghệ và tiện nghi mới

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở ốp gương chiếu hậu bên lái. Chi tiết này xuất hiện logo hình bàn tay quẹt thẻ khắc nổi. Tính năng này có thể cho phép mở cửa bằng thẻ từ giống các dòng xe Tesla. Người dùng không cần mang theo chìa khóa cơ hay khóa thông minh thông thường.

Logo hình bàn tay quẹt thẻ khắc trên ốp gương chiếu hậu bên lái. Ảnh: Mèo Mê Xe

Bên trong khoang lái, ghế phụ đã có tính năng chỉnh điện. Đáng chú ý, hông ghế phụ tích hợp thêm nút điều chỉnh riêng. Thiết kế này tương tự dòng Toyota Camry. Cách bố trí giúp tài xế hoặc hành khách ngồi hàng ghế sau dễ dàng thay đổi không gian.

Ghế phụ có 2 vị trí chỉnh điện. Ảnh: Mèo Mê Xe

Màn hình trung tâm của xe hiển thị tên phiên bản "VF 8 Premium". Trong khi đó, bản thương mại hiện hành mang tên Comfort. Điều này dấy lên nghi vấn đây là phiên bản cao cấp hơn.

Màn hình xe hiện tên gọi Premium. Ảnh: Mèo Mê Xe

Hiện tại, VinFast chưa đưa ra bình luận chính thức. Nhiều khả năng đây chỉ là mẫu thử nghiệm, chưa phải bản thương mại hoàn chỉnh.

Giữ nguyên nền tảng thiết kế và vận hành

Qua hình ảnh thực tế, VF 8 Premium tập trung thay đổi ở tính năng công nghệ. Thiết kế nội, ngoại thất và hệ truyền động vẫn duy trì như bản hiện hành.

Ngoại hình xe giữ dải LED hình cánh chim đặc trưng. Bộ mâm 19 inch.

VF 8 Premium có thể vẫn giữ ngoại hình giống hệt bản Comfort. Ảnh: Đại lý

Nội thất bố trí 5 chỗ ngồi. Khoang lái nổi bật với màn hình 12,9 inch, điều hòa tự động 2 vùng lọc ion, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, âm thanh 8 loa và trợ lý ảo tiếng Việt.

Bản VF 8 đang bán dùng động cơ điện công suất 170 kW (228 mã lực), mô-men xoắn 330 Nm và dẫn động cầu trước.

Dung lượng pin 60,13 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 500 km mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Mẫu xe này hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong dưới 30 phút.

Giá bán của VinFast VF 8 Premium?

Hiện VinFast VF 8 có giá niêm yết 899 triệu đồng. Do đó, phiên bản Premium nếu ra mắt sẽ có thể có giá tiệm cận mức 1 tỷ đồng. Mức giá này chưa đi kèm các khuyến mãi của hãng.