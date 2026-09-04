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Nga đón tin không vui

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Nga đang chứng kiến doanh thu giảm mạnh, thấp nhất 6 tháng qua.

Nga đón tin không vui- Ảnh 1.

Theo Oilprice, doanh thu dầu mỏ ròng của Nga trong tháng 8 đạt 326,2 tỷ ruble, tương đương khoảng 3,76 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất trong tháng kể từ tháng 2.

Theo số liệu do cơ quan thuế Nga tính toán, doanh thu dầu mỏ tháng 8 được xác định dựa trên mức giá dầu thô hơn 59 USD/thùng. Đây là mức thấp hơn đáng kể so với giai đoạn mùa xuân, khi giá dầu Urals - loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga - từng đạt trung bình gần 95 USD/thùng sau khi xung đột tại Iran khiến một số khách hàng chuyển hướng mua dầu từ các khu vực ngoài Vịnh Ba Tư.

Tổng doanh thu từ dầu khí của Nga trong tháng 8 đạt khoảng 424 tỷ ruble, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Dầu khí hiện đóng góp khoảng 1/5 tổng nguồn thu ngân sách liên bang Nga.

Đáng chú ý, doanh thu dầu mỏ tháng 8 giảm hơn 60% so với tháng 7. Tuy nhiên, mức sụt giảm này một phần xuất phát từ việc tháng 7 bao gồm khoản thanh toán thuế lợi nhuận lớn theo lịch trình của các doanh nghiệp dầu khí.

Trong tháng 8, Chính phủ Nga cũng chi hơn 197 tỷ ruble để hỗ trợ các nhà máy lọc dầu nhằm duy trì nguồn cung nhiên liệu trong nước. Tính từ đầu năm, tổng khoản trợ cấp dành cho các nhà máy lọc dầu đã lên gần 916 tỷ ruble.

Hoạt động lọc dầu của Nga chịu sức ép trong năm nay khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine liên tục làm gián đoạn hoạt động tại một số cơ sở. Để ứng phó với tình trạng nguồn cung trong nước thiếu hụt, Moscow đã hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel, đồng thời tăng nhập khẩu nhiên liệu.

Việc nhiều nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động cũng tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng dầu thô. Khi không thể đưa dầu vào các nhà máy để chế biến, Nga phải tìm cách đưa lượng dầu này vào kho dự trữ, chuyển sang xuất khẩu hoặc tạm thời lưu giữ trong các hệ thống chứa.

Trong khi đó, năng lực xuất khẩu cũng gặp khó khăn do các cuộc tấn công nhằm vào cảng và hoạt động vận chuyển tại Biển Đen và Biển Baltic. Điều này hạn chế khả năng Nga nhanh chóng chuyển hướng lượng dầu thô dư thừa do các nhà máy lọc dầu giảm công suất.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết sản lượng lọc dầu sụt giảm gần đây chỉ mang tính tạm thời và dự kiến đảo chiều khi các nhà máy hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, Rystad Energy đưa ra dự báo thận trọng hơn. Công ty tư vấn này gần đây đã hạ dự báo sản lượng dầu thô của Nga năm 2026 xuống 8,95 triệu thùng/ngày và dự kiến con số này tiếp tục giảm còn khoảng 8,6 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Trong những tháng đầu năm, Nga từng hưởng lợi từ đợt tăng mạnh của giá dầu toàn cầu. Tuy nhiên, đến tháng 8, giá dầu Urals đã quay trở lại quanh mức 59 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong khi chi phí hỗ trợ các nhà máy lọc dầu tăng, hoạt động xuất khẩu gặp trở ngại và sản lượng lọc dầu bị ảnh hưởng đang tạo thêm sức ép lên nguồn thu từ ngành năng lượng của Nga.

Với dầu khí đóng góp khoảng 20% ngân sách liên bang, diễn biến giá Urals, khả năng duy trì xuất khẩu và hoạt động của hệ thống lọc dầu sẽ tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể tới nguồn thu năng lượng của Moscow trong thời gian tới.

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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