Chiếc xe đặc biệt của Lê Giang Patrik

Trước khi trở thành Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik từng có nhiều năm sinh sống và thi đấu tại châu Âu. Một trong những dấu ấn gắn với quãng thời gian này là Volkswagen Golf – mẫu ô tô đầu tiên anh sở hữu cách đây khoảng 15 năm.

Tại sự kiện Volkswagen Experience Day 2025, thủ môn đội tuyển Việt Nam đã chia sẻ về chiếc Golf đầu tiên cũng như hành trình hơn 15 năm gắn bó với dòng xe này. Theo Patrik, Golf từng là "giấc mơ" của nhiều người trẻ tại châu Âu. Mối duyên lâu năm với mẫu xe này cũng là một trong những lý do anh hiện đồng hành trong các hoạt động quảng bá của Volkswagen Việt Nam.

Đáng chú ý, Volkswagen Golf đã chính thức trở lại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2025, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với 6 phiên bản. Giá bán trải dài từ 798 triệu đồng cho bản 1.5 eTSI Life đến 1,898 tỷ đồng cho Golf R Performance 4Motion.

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Ba phiên bản 1.5 eTSI Life, Style và R-Line có giá lần lượt 798 triệu, 898 triệu và 998 triệu đồng. Các phiên bản này sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, công suất 150 PS và mô-men xoắn 250 Nm truyền qua hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Hệ thống điện 48V cho phép xe tái tạo năng lượng khi giảm tốc, hỗ trợ tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu đến 10%.

Về thiết kế, Golf vẫn duy trì kiểu dáng hatchback 5 cửa đặc trưng, nhưng được bổ sung nhiều chi tiết hiện đại. Xe có hệ thống đèn LED, trong khi bản R-Line được thiết kế theo hướng thể thao hơn.

Khoang nội thất được trang bị Digital Cockpit Pro, màn hình giải trí trung tâm 10 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí MIB3, vô-lăng đa chức năng bọc da và hệ thống đèn viền Ambient Light 30 màu.

Ở nhóm hiệu năng cao, Golf GTI Lite và GTI Performance có giá lần lượt 1,288 tỷ và 1,468 tỷ đồng. Cả hai sử dụng động cơ 2.0 TSI công suất khoảng 245 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hệ thống treo thể thao và phanh hiệu năng cao. Nội thất được bổ sung ghế thể thao, logo GTI và vô-lăng vát đáy.

Cao nhất trong dải sản phẩm là Golf R Performance 4Motion giá 1,898 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ 2.0 TSI công suất 320 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, hộp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion. Tốc độ tối đa theo thông số nhà sản xuất đạt 270 km/giờ. Xe còn có hệ thống kiểm soát khung gầm DCC với nhiều chế độ vận hành.

Tất cả phiên bản Golf đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, sử dụng khung gầm thép cường lực với cấu trúc dập nóng giúp thân xe cứng vững nhưng vẫn nhẹ. Xe được trang bị 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo ASR, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA...

Ra đời từ năm 1974, Volkswagen Golf hiện bước sang thế hệ thứ 8 và là một trong những mẫu xe phổ biến tại châu Âu, đặc biệt với các biến thể hiệu năng cao GTI và R.

Với Lê Giang Patrik, Golf không chỉ là một mẫu xe mà còn gắn với quãng thời gian đầu đời tại châu Âu. Sinh năm 1992 tại Slovakia, có cha là người Việt và mẹ là người Slovakia, Patrik từng khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia từ U17 đến U21. Cuối năm 2008, khi mới 16 tuổi, anh lần đầu về Việt Nam thử sức ở đội U22 dưới thời HLV Mai Đức Chung trước khi trở lại châu Âu tiếp tục tích lũy kinh nghiệm.

Năm 2023, Patrik chính thức trở lại Việt Nam thi đấu, lần lượt khoác áo Công an Hà Nội và TP.HCM. Sau thời gian khẳng định năng lực tại V.League, anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tại ASEAN Cup 2026, Patrik được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao suất bắt chính và thi đấu trọn vẹn 8 trận, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch khu vực.