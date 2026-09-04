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Vì sao thịt trâu Ấn Độ rẻ đến bất ngờ? Bí mật nằm ở điều ít ai ngờ tới

| | Thị trường

Thịt trâu Ấn Độ có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với thịt trâu trong nước, nhưng lại đang trở thành mặt hàng xuất khẩu trị giá hàng tỷ USD. Điều gì khiến loại thịt này rẻ đến vậy, và phía sau mức giá tưởng như khó tin ấy là một mô hình chăn nuôi đặc biệt mà ít người biết đến?

Thịt trâu là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ. Sản phẩm này có giá thành rất rẻ nhờ vào đặc điểm của ngành chăn nuôi nước này. Khác với những quốc gia phát triển ngành chăn nuôi gia súc chuyên biệt để lấy thịt, trâu tại nước này chủ yếu được nuôi để lấy sữa. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) từng đánh giá đàn trâu khổng lồ của Ấn Độ có thế mạnh về sản lượng sữa, trong khi nguồn thịt chủ yếu đến từ những con trâu sữa bị loại thải sau một thời gian khai thác.

Điểm đáng chú ý là người chăn nuôi không phải thu hồi toàn bộ chi phí nuôi trâu chỉ từ việc bán thịt. Phần lớn giá trị kinh tế của con vật đã được tạo ra trong suốt vòng đời thông qua sản lượng sữa. Khi năng suất sữa giảm xuống, việc bán thịt giúp người nuôi tiếp tục thu hồi thêm giá trị từ con vật. Đây chính là điểm khác biệt lớn so với mô hình chăn nuôi gia súc chuyên biệt để lấy thịt.

Bên cạnh đó, một yếu tố khác góp phần lý giải mức giá thấp của thịt trâu Ấn Độ là yếu tố tín ngưỡng. Trong Ấn Độ giáo (Hindu), tôn giáo chiếm đa số tại Ấn Độ, bò được coi là loài vật linh thiêng và gắn với thần Shiva. Tại nhiều bang, hành vi giết mổ bò bị hạn chế nghiêm ngặt, với mức phạt có thể lên tới 10 năm tù hoặc chung thân. Trong khi đó, trâu không có địa vị linh thiêng tương tự. Việc giết mổ trâu được cho phép tại nhiều địa phương, tùy thuộc quy định của khu vực. Sự khác biệt này góp phần tạo ra nguồn cung thịt trâu tương đối dồi dào với chi phí thấp. Những con trâu già sau khi kết thúc chu kỳ khai thác sữa có thể được bán cho các cơ sở giết mổ, sau đó đưa vào thị trường nội địa hoặc phục vụ xuất khẩu.

Năm 2026, Ấn Độ dự báo sản xuất 4,73 triệu tấn thịt trâu, trong đó xuất khẩu khoảng 1,7 triệu tấn. Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, nước này đã lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua và đang trên đà đạt hơn 6 tỷ USD trong năm 2026-2027.

Theo Hà Thu

Đời sống & Pháp luật

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