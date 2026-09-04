Bình luận viên ‘Anh Thỏ’ của Xôi Lạc TV bị cáo buộc hưởng lợi 2,7 tỷ đồng

Từ bình luận viên đến tổ trưởng nhóm “Xôi Lạc”

Bình luận viên "Anh Thỏ".

Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan hệ thống các website phát sóng, bình luận bóng đá và quảng cáo cờ bạc trực tuyến như XoilacTV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV...

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo kết quả điều tra, hệ thống này không chỉ tổ chức phát sóng nhiều trận đấu thể thao khi chưa được chủ sở hữu quyền đồng ý mà còn lợi dụng lượng người truy cập để quảng cáo cho các website đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền nhóm cầm đầu bị cáo buộc thu lợi bất chính được xác định hơn 130 tỷ đồng. Trong số những người tham gia hệ thống có khoảng 15 bình luận viên chính thức, bị cáo buộc liên quan đến các hành vi tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2018, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, quê Nghệ An) quen Nguyễn Công Định, người được xác định là một trong những người đồng sáng lập hệ thống Xôi Lạc. Sau đó, Tuấn tham gia bình luận các trận bóng đá được phát sóng trên XoilacTV với biệt danh “Captain”. Khi Nguyễn Công Định tiếp tục phát triển thêm nhiều website có phương thức hoạt động tương tự Xôi Lạc, Tuấn được giao làm trưởng nhóm bình luận viên, phụ trách tuyển dụng, quản lý và điều hành hoạt động bình luận các trận thể thao.

Hệ thống này có khoảng 30 bình luận viên, thay đổi tùy từng thời điểm, tham gia bình luận nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bi-a, võ thuật, Esports, đua xe...Các bình luận viên được chia thành hai nhóm. Trong đó, nhóm chính thức, còn gọi là nhóm “Offline”, có khoảng 15 người, được ký hợp đồng lao động, thường xuyên đến văn phòng để trao đổi công việc và trực tiếp thực hiện việc bình luận.

Nhóm này gồm Nguyễn Văn Tuấn (Captain), Nguyễn Công Định (Batman), Nguyễn Trung Sơn (Người Thỏ), Nguyễn Thành Khuê (Người Nện), Nguyễn Cường Thịnh (Người Cồn), Phạm Quang Trung (Người Già), Hoàng Kỳ Anh (Người Cây), Lê Hoàng Tuấn (Người Hỏi), Ngô Đình Tấn Tài (Người Cát), Đinh Xuân Anh (Trâu Gác Bếp), Nguyễn Công Anh Dũng (Người Sói), Lê Xuân Thành (Mì Tôm), Lê Hoàng Nam (Bánh Cuốn), Ngô Quốc Khánh (Mèo Ú) và Lê Quang Chiến (Người Móm hoặc Người Kiến).

Ngoài nhóm chính thức, hệ thống còn có hàng chục bình luận viên hoạt động dưới hình thức cộng tác viên.

Theo kết luận điều tra, để tính tiền công, Tuấn xây dựng quy định theo từng môn thể thao và phân loại trận đấu dựa trên thời lượng bình luận.

Đối với trận đấu kéo dài dưới 1 giờ 30 phút, được xếp loại dưới tiêu chuẩn và bình luận viên được trả khoảng 200.000 đồng/trận. Những trận kéo dài từ 1 giờ 30 phút đến khoảng 3 giờ được xếp loại tiêu chuẩn, với mức thù lao từ 350.000-500.000 đồng/trận, tùy môn thể thao, sức hút của giải đấu và chất lượng bình luận viên.

Riêng bóng đá, các trận Ngoại hạng Anh được áp dụng mức 500.000 đồng/trận đối với bình luận viên chính thức và 400.000 đồng đối với bình luận viên online. Với những giải đấu ít được quan tâm hơn, mức chi trả được xác định khoảng 350.000 đồng/trận đối với bình luận viên chính thức. Những trận kéo dài từ 3 giờ trở lên được xếp loại ngoài tiêu chuẩn, với mức trả khoảng 500.000 đồng/trận. Một số môn như cầu lông, bóng bàn hoặc đua xe được tính theo thời gian thực tế.

157 trận xâm phạm bản quyền

Đáng chú ý trong vụ án là Nguyễn Trung Sơn, biệt danh “Người Thỏ” hoặc “Anh Thỏ”.

Theo kết luận điều tra, tháng 11/2019, Sơn bắt đầu làm bình luận viên bóng đá và được ký hợp đồng lao động với hệ thống. Sau một thời gian, Sơn được Nguyễn Văn Tuấn giao làm tổ trưởng nhóm bình luận viên bóng đá. Công việc của Sơn không chỉ dừng ở việc trực tiếp bình luận mà còn bao gồm lập lịch, sắp xếp lịch bình luận trên Google Sheets để các bình luận viên thực hiện. Sơn còn được giao tham gia tuyển dụng, giám sát và theo dõi hoạt động bình luận của các thành viên khác.

Trong quá trình làm việc, Sơn trực tiếp bình luận tại phòng bình luận của dự án 90 Phút. Ngoài ra, Sơn còn đọc nội dung quảng cáo cho các website đánh bạc trực tuyến, trong đó có 8XBET.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 2/1/2025 đến ngày 1/2/2026, Nguyễn Trung Sơn trực tiếp bình luận 379 trận thể thao. Trong số này, có 157 trận bị xác định xâm phạm quyền phát sóng của các đơn vị sở hữu bản quyền, liên quan đến nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, UEFA Europa League, vòng loại U23 châu Á, U23 Asian Cup và FIFA Club World Cup. Qua hoạt động bình luận những trận đấu được phát sóng không được chủ sở hữu quyền cho phép.

Kết quả điều tra xác định, Sơn thu lợi tổng cộng hơn 2,7 tỷ đồng từ các công việc nêu trên.

Cơ quan điều tra xác định, trong số tiền này có khoảng 265 triệu đồng đang bị phong tỏa tại các tài khoản ngân hàng của Sơn. Phần tiền còn lại được xác định Sơn đã sử dụng vào các khoản chi tiêu, sinh hoạt cá nhân.

Theo kết luận điều tra, thông qua hoạt động quảng cáo, nhóm vận hành bị cáo buộc thu về tổng cộng hơn 130 tỷ đồng.