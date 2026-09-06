AVSHOW 2026 mở rộng sự hiện diện của các thương hiệu audio quốc tế

Theo ban tổ chức, quy mô AVSHOW 2026 tương đối tương đồng với kỳ triển lãm năm 2025, song số lượng đơn vị tham gia tăng khoảng 1,5 lần. Trong đó có sự góp mặt của một số doanh nghiệp và thương hiệu quốc tế đến từ Singapore, Hong Kong và Đài Loan. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày 11, 12, 13/9 tại TP.HCM.

Bên cạnh các thương hiệu đã tham gia nhiều kỳ như JBL, Klipsch, Accuphase, Fyne Audio, McIntosh, B&W, Marantz, Monitor Audio, KEF, Sony hay Eversolo, triển lãm năm nay giới thiệu thêm một số tên tuổi mới tại Việt Nam như Canvas HiFi, Lyravox, Cerwin Vega và một số thương hiệu khác.

Một trong những sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện là dòng loa JBL Summit Everest, nhân dịp thương hiệu JBL kỷ niệm 80 năm thành lập. Bên cạnh đó, mẫu Maestoso Horn Speaker - Prestige Version của AlmaSuona, với thiết kế loa kèn 6 đường tiếng và 11 driver, cũng lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam.

Các khu vực trưng bày được phân bổ theo nhiều nhóm sản phẩm, từ hệ thống âm thanh hi-fi, hi-end đến thiết bị nghe nhạc không dây, streaming, loa di động, tai nghe và giải pháp xem phim tại gia. Một số sản phẩm đáng chú ý gồm Denon Home Series, Grimm Audio MU2, ampli đèn FLAMINGO 300-X của ThivanLabs và Mavis Lab, cùng hệ thống TV và âm thanh BRAVIA của Sony.

Ở khu vực tầng 2, khách tham quan có thể trải nghiệm các hệ thống âm thanh của McIntosh, Sonus faber và KEF, trong đó có mẫu loa KEF Reference 5 Meta. Khu vực này cũng có sự xuất hiện của một số thiết bị máy ảnh Sony được giới thiệu bởi đơn vị phân phối.

Tại tầng 3, triển lãm tập trung thêm vào các giải pháp âm thanh hướng tới không gian gia đình và nhóm khách hàng trẻ. Các thương hiệu như Canvas HiFi, Lyravox, Starke Sound, Eversolo, Cello Technology và Devialet giới thiệu những sản phẩm, hệ thống âm thanh theo các hướng tiếp cận khác nhau, từ thiết bị tích hợp đến các bộ nghe nhạc có kích thước gọn.

Ngoài khu vực trưng bày, AVSHOW 2026 dự kiến có hai buổi workshop chuyên ngành với sự tham gia của các chuyên gia và kỹ sư âm thanh. Tầng 2 cũng tổ chức các chương trình trình diễn luân phiên tại 5 phòng nghe nhạc và phim.

Theo ban tổ chức, dù sức mua sụt giảm nhưng việc xuất hiện nhiều đơn vị kinh doanh mới tham gia vào thị trường, đặc biệt là các thương hiệu quốc tế lại là 1 tín hiệu đáng mừng.