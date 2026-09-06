Thị trường ô tô tiếp tục đua giảm giá sau tháng Ngâu

Tháng Ngâu hàng năm thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường khi nhiều người tiêu dùng có xu hướng kiêng mua sắm tài sản giá trị cao như ô tô. Khi đó, doanh số của nhiều hãng đi xuống, trong khi cuộc đua giảm giá lại không ngừng nóng lên.

Trong bối cảnh tháng 7 âm lịch chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ đi qua, nhiều hãng xe tiếp tục duy trì các chương trình ưu đãi lớn để tăng sức hút với khách hàng.

Ở nhóm xe Nhật Bản phổ thông, Honda Việt Nam đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ở cả 3 phiên bản của dòng City (giá 499-569 triệu đồng). Mức giảm giá tương ứng dành cho mẫu sedan hạng B này dao động từ 50-56 triệu đồng tùy phiên bản.

Sau khi trừ ưu đãi, giá khởi điểm của Honda City chỉ rơi vào khoảng 450 triệu đồng.

Mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V (giá 629-705 triệu đồng) cũng được hãng tặng 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9 này ở cả hai phiên bản, tương đương giảm 62-70 triệu đồng. Đây cũng là mẫu ô tô có giá trị khuyến mại cao nhất của thương hiệu Honda trong tháng này.

Với Honda HR-V, hãng tặng 50 triệu đồng cho khách hàng mua bản G và L trong tháng 9. Giá bán sau ưu đãi của hai bản này lần lượt là 619 triệu đồng và 700 triệu đồng.

Thương hiệu Toyota cũng đang đẩy mạnh kích cầu nhiều mẫu xe chủ chốt dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ, quà tặng hoặc hỗ trợ lãi suất tài chính. Trong đó, các dòng Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, tiếp tục được khuyến mại 100% phí trước bạ tương tự tháng trước.

Yaris Cross bản xăng cũng tiếp tục được hỗ trợ 50 triệu đồng tương tự tháng trước, đưa giá bán thực tế xuống còn 600 triệu đồng. Trong khi đó bản hybrid (HEV) được nâng ưu đãi lên thành 100% phí trước bạ. Mức giảm tương đương 74 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Yaris Cross HEV xuống còn 654 triệu đồng.

Toyota đẩy mạnh ưu đãi kích cầu với hai dòng xe hybrid là Yaris Cross và Corolla Cross.

Hai mẫu xe được bổ sung vào danh sách ưu đãi tháng 9 của Toyota gồm Innova Cross và Corolla Cross. Theo đó, Corolla Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 41-43,5 triệu đồng với Corolla Cross, đưa giá bán thực tế xuống còn 779-821,5 triệu đồng.

Còn với Innova Cross, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ quy đổi thành mức giảm 36,5-48 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 693,5-912 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất.

Về phần mình, Mitsubishi duy trì chương trình giảm giá tại đại lý cho các mẫu xe chủ lực như Xforce, Xpander, Destinator hay Triton, giá trị tương tự tháng trước.

Trong số này, mẫu SUV 7 chỗ Destinator được giảm tối đa 78 triệu đồng cho bản Premium (giá 780 triệu đồng). Dòng SUV đô thị Xforce (605-720 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 60-72 triệu đồng tùy phiên bản.

MPV Xpander (568-699 triệu đồng) vẫn là mẫu xe Mitsubishi có mức ưu đãi cao nhất của Mitsubishi trong tháng này. Tất cả các phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, với tổng giá trị ưu đãi dao động từ 67-95 triệu đồng.

Bên cạnh các xe mới, một số thương hiệu như Suzuki hay Subaru vẫn đang giảm giá mạnh để ‘xả hàng’ nhiều xe sản xuất năm 2024 và 2025. Trong đó, các mẫu gồm Suzuki Jimny, Subaru Forester (đời cũ), Subaru Crosstrek được ưu đãi tiền mặt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hyundai Thành Công cũng không đứng ngoài cuộc đua ưu đãi trong bối cảnh doanh số có xu hướng suy giảm. Trong đó, Santa Fe là mẫu xe nhận mức giảm sâu nhất, lên tới 220 triệu đồng.

Các dòng xe chủ lực khác như Accent, Tucson và Creta cũng ghi nhận mức ưu đãi lần lượt là 89 triệu, 85 triệu và 79 triệu đồng. Lưu ý, đây là tổng giá trị quy đổi từ chính sách giảm giá tiền mặt, ưu đãi Thẻ hội viên Hyundai cùng gói gia hạn bảo hành từ hãng.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, nguồn cung dồi dào, mẫu mới liên tục ra mắt bao gồm nhiều xe Trung Quốc giá phải chăng, cuộc đua giảm giá giữa các hãng xe được dự báo vẫn sẽ tiếp diễn. Các chương trình ưu đãi sẽ tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt dựa trên sức mua từng mẫu xe và lượng tồn kho tại đại lý.

Về phía người dùng, từ giờ đến cuối năm có thể là thời điểm thuận lợi để xuống tiền mua ô tô với nhiều lựa chọn về mẫu mã, thương hiệu, vừa tối ưu chi phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng nhờ các chương trình khuyến mãi.