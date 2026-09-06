Ngắm Porsche 911 Turbo S thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam, dàn 'option' đủ mua 1 chiếc Civic

Chưa đầy 1 năm kể từ khi ra mắt toàn cầu, Porsche 911 Turbo S thế hệ 992.2 đã xuất hiện tại Việt Nam. Dòng 911 Turbo S Coupe có giá bán tiêu chuẩn 18,9 tỷ đồng. Đây là phiên bản cao nhất của dòng 911 Turbo.

Chiếc Porsche 911 Turbo S mới đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc

Porsche 911 Turbo S độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Chiếc xe trong bài đã được chủ nhân chi thêm hơn 850 triệu đồng để có thêm các nâng cấp chính hãng. Ngoại thất nổi bật với màu xám Slate Grey Neo, đây là tùy chọn bổ sung có giá gần 270 triệu đồng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là nâng cấp đắt đỏ nhất. Gói viền nội thất màu vàng Racing Yellow tiêu tốn của chủ xe đến hơn 274 triệu đồng.

Tông màu vàng còn được thể hiện ở các chi tiết nội thất khác như mặt đồng hồ trung tâm hay dây đai an toàn. Đây đều là những "option" mua thêm, tổng giá trị gần 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, chiếc xe còn được bổ sung cửa sổ trời chỉnh điện - trang bị có giá 162 triệu đồng.

Xe có vài thay đổi ở phần ngoại thất so với bản tiền nhiệm. Ảnh: Vĩnh Phúc

Ở phần ngoại thất, chiếc 911 Turbo S này nổi bật với la-zăng 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, ống xả thể thao titanium, đèn LED ma trận,... Ngoài ra, nhiều chi tiết trên xe còn được phủ màu Turbonite - màu đặc trưng của Porsche trên các dòng xe Turbo.

Không chỉ thỏa mãn phần nhìn, chiếc Porsche 911 Turbo S này còn những trang thiết bị chọn thêm hướng đến sự tiện nghi. Xe có ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng đi kèm nhớ vị trí, hệ thống camera toàn cảnh, lọc không khí, vô lăng thể thao GT, dàn âm thanh Burmester,...

Không gian nội thất Porsche 911 Turbo S. Ảnh: Vĩnh Phúc

Những điểm mới trên Porsche 911 Turbo S đời 992.2

Porsche 911 Turbo S mới vẫn duy trì những đường nét đặc trưng với thân xe rộng, các hốc hút gió bên thân và cánh gió lớn phía sau. Cách dễ nhất để nhận ra đây là đời mới là khe khuếch tán phía trước được thiết kế dọc, trang bị này có khả năng điều chỉnh góc lấy gió tùy vào điều kiện vận hành.

Thế hệ 992.2 đánh dấu lần đầu tiên dòng Turbo S được điện hóa với hệ truyền động T-Hybrid. Xe vẫn dùng cỗ máy 3.6L, 6 xy-lanh thẳng hàng quen thuộc, tuy nhiên có thêm 2 bộ tăng áp eTurbo. Nhờ vậy, mẫu xe thể thao này có thể đạt công suất 711 mã lực và 800 Nm.

Ngoài 2 bộ tăng áp eTurbo, 911 Turbo S còn được tích hợp một môtơ điện trong hộp số ly hợp kép 8 cấp. Toàn bộ sức mạnh sẽ được truyền đến 4 bánh. Xe mất 2,5 giây để tăng tốc 0-100 km/h. Tốc độ tối đa 322 km/h.

Hình ảnh chi tiết Porsche 911 Turbo S mới tại Việt Nam: