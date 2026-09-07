Người Việt 'chăm' mua xe máy Honda, doanh số tăng trưởng vượt Thái Lan lẫn Indonesia

Thị trường xe 2 toàn cầu đang ghi nhận nhiều diễn biến tích cực trong năm 2026. Đáng chú ý, doanh số bán hàng của Honda tăng trưởng ấn tượng.

Việt Nam là một trong những thị trường xe máy nhiều tiềm năng. Ảnh: Honda

Doanh số xe máy Honda toàn cầu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ

Tính đến hết tháng 7/2026, doanh số toàn cầu của Honda trong năm 2026 đạt hơn 12,6 triệu xe máy. Con số này tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy Honda đang duy trì đà tăng trưởng ổn định sau đại dịch Covid-19.

Trước đó, mảng kinh doanh này của hãng từng trải qua giai đoạn suy giảm nghiêm trọng. Cụ thể, vào năm 2020, sản lượng giảm mạnh 24,5% so với 2019, lùi xuống mức 14,26 triệu chiếc. Tuy nhiên, quá trình phục hồi của hãng đã bắt đầu ngay trong năm 2021. Khi đó, lượng xe bán ra đạt 16,61 triệu chiếc.

Đà tăng trưởng được duy trì liên tục qua các năm sau. Năm 2022 đạt mức 17,50 triệu xe, năm 2023 tiếp tục ghi nhận 18,3 triệu chiếc. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu cột mốc 19,71 triệu xe, vượt qua mức trước đại dịch. Hơn nữa, năm 2025 thiết lập kỷ lục doanh số mới với 20,74 triệu chiếc xe máy Honda được giao.

Tính từ năm 2020 đến 2025, doanh số bán hàng đã tăng khoảng 45,4%. Đồng thời, kết quả này cũng cao hơn 9,8% so với thời điểm năm 2019. Điều này chứng minh năng lực của Honda trong việc tái thiết hoạt động. Hãng đã tạo ra sự tăng trưởng bền vững tại các thị trường mới nổi.

Nhà máy Honda tại Việt Nam. Ảnh: Honda

Người Việt chuộng xe máy Honda, tăng trưởng doanh số vượt Thái Lan và Indonesia

Tại khu vực Đông Nam Á, thương hiệu Honda tiếp tục gặt hái rất nhiều thành công. Đáng chú ý, thị trường Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên đến 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã vượt qua hai thị trường quy mô lớn khác.

Cụ thể, Indonesia chỉ ghi nhận mức tăng 3,8%. Ngược lại, Thái Lan lại báo cáo mức giảm nhẹ khoảng 0,2%. Sự sụt giảm của Thái Lan cho thấy thị trường này đang bước vào giai đoạn bão hòa.

Ngoài Đông Nam Á, thị trường Nam Á đang là động lực tăng trưởng chính của Honda. Pakistan là một điểm sáng nổi bật với mức tăng 29%. Kết quả này cao gấp ba lần tốc độ tăng trưởng chung toàn cầu. Qua đó, quốc gia này trở thành thị trường phát triển nhanh nhất của xe máy Honda tại khu vực châu Á.

Brazil tiếp tục củng cố vững chắc vị thế cho thương hiệu Honda tại Nam Mỹ. Doanh số bán hàng tại quốc gia này tăng 7,4% tính từ đầu năm.

Tuy nhiên, khu vực Đông Á lại đang đi ngược với xu hướng toàn cầu. Cụ thể, doanh số của Honda tại Trung Quốc đã giảm 4% do sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa. Đáng lo ngại hơn, thị trường quê nhà Nhật Bản sụt giảm đến 13,2%.

Tuy nhiên, đối với Honda, sự tăng trưởng tại Ấn Độ, Đông Nam Á và Mỹ Latinh là đủ để bù đắp cho đà sụt giảm tại Nhật Bản và thúc đẩy mức tăng trưởng toàn cầu đạt 8,8%.