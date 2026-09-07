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Chị gái Quang Linh Vlogs livestream cùng Ngọc Trinh

| | Thị trường

Thời gian gần đây, Nhật Lệ - chị gái Quang Linh Vlogs hay xuất hiện trên megalive của Ngọc Trinh.

Sự xuất hiện của người nổi tiếng trong các phiên livestream của nhau vốn không còn là chuyện lạ. Một phiên live bán hàng có thể quy tụ nghệ sĩ, KOL, TikToker, đại diện nhãn hàng,... Thời gian gần đây, cư dân mạng thường xuyên bắt gặp Nhật Lệ - chị gái Quang Linh Vlogs - trong những megalive với vai trò đại diện cho thương hiệu Quang Linh Food trên livestream cùng Ngọc Trinh.

Trong phiên live ngày 5/9 vừa qua, Nhật Lệ và Ngọc Trinh cùng lên sóng giới thiệu, tương tác với người xem và các sản phẩm bánh Trung thu được bán trong livestream. Tuy nhiên, chị gái Quang Linh Vlogs có phần ngại ngùng, ít nói hơn người đồng hành.

Ngọc Trinh và Nhật Lệ cùng team trong livestream ngày 5/9 (Nguồn: TikTok)

Đây cũng không phải lần đầu Nhật Lệ xuất hiện cùng Ngọc Trinh trên một phiên livestream. Cuối tháng 8 vừa qua, cả hai từng cùng tham gia một megalive. Thời điểm đó, Nhật Lệ thẳng thắn cho biết bản thân khá hồi hộp vì đã lâu mới quay trở lại phiên livestream quy mô lớn. Kết thúc megalive này đã có khoảng 10.000 đơn bánh Trung thu được chốt.

Việc Nhật Lệ và Ngọc Trinh liên tiếp xuất hiện cùng nhau trong các phiên livestream cũng khiến nhiều nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Hiện chưa rõ cả hai quen biết nhau từ trước hay bắt đầu kết nối thông qua công việc và các hoạt động livestream.

Là chị gái của Quang Linh Vlogs và cũng là nhà sáng tạo nội dung, Nhật Lệ (sinh năm 1996) sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, với gần 820.000 follower trên TikTok. Cuộc sống của cô cũng luôn nhận được sự chú ý từ đám đông.

Sau khi em trai vướng vòng lao lý, Nhật Lệ phụ trách quán xuyến, lo lắng công việc và các dự án của Quang Linh. Đến tháng 5/2026, Nhật Lệ thông báo ly hôn.

Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Nhật Lệ xuất hiện cởi mở hơn trên mạng xã hội. Cô dần quay lại nhịp đăng tải video đều đặn, livestream bán hàng. Kênh TikTok của Nhật Lệ hiện chủ yếu xoay quanh những lát cắt đời thường: các chuyến đi cùng thành viên trong team, những video chăm sóc da, chia sẻ sản phẩm đang sử dụng hay khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày.

Nhật Lệ (Ảnh: FBNV)

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Vĩnh Long, hoạt động trong showbiz từ những năm 2000. Trong nhiều năm, cô được biết đến với hình ảnh gắn liền cùng phong cách thời trang gợi cảm và danh xưng "Nữ hoàng nội y".

Năm 2023, Ngọc Trinh vướng vào vụ việc pháp lý liên quan đến hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện các động tác nguy hiểm, sau đó bị bắt tạm giam và xét xử. Sau biến động này, cách cô xuất hiện trước công chúng cũng có sự thay đổi. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh lựa chọn những trang phục kín đáo và tiết chế hơn so với hình ảnh từng quen thuộc trước đó.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, Ngọc Trinh hiện kinh doanh nhà hàng và thường xuyên chia sẻ nội dung liên quan đến công việc này trên mạng xã hội. Các video về cuộc sống thường ngày, công việc và hoạt động kinh doanh cũng xuất hiện trên những nền tảng của cô. Ngọc Trinh cũng thường xuyên tổ chức megalive với sự tham gia của nhiều nhãn hàng khác nhau.

Ngọc Trinh (Ảnh: FBNV)

Theo Trang

Đời sống & Pháp luật

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