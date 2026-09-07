Mãn nhãn dàn Geely EX2 khoe cá tính cùng bộ sưu tập decal độc đáo tại Roadshow Đà Nẵng

‏Khởi đầu ngày mới cùng Geely EX2‏

‏Từ 06:30, khu vực Nhà hàng Madame Lân bên bờ sông Hàn (đường Bạch Đằng) ghi nhận không khí sôi động khi các chủ xe Geely EX2 cùng gia đình tập trung chuẩn bị cho hành trình. Tại đây, đại diện thương hiệu gửi tặng những phần quà tri ân, đồng thời tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe giữa các thành viên.‏

‏Sự kiện ghi nhận lượng lớn khách hàng nữ và các gia đình trẻ tham dự, phản ánh rõ nét sức hút của Geely EX2 đối với nhóm khách hàng đô thị, những người ưu tiên thiết kế thời trang, tính tiện nghi và khả năng vận hành thân thiện.

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‏Màn trình diễn sắc màu cá tính qua những cung đường biểu tượng‏

‏Đúng 08:00, đoàn 22 xe Geely EX2 chính thức xuất phát. Mỗi chiếc xe tham gia diễu hành sở hữu diện mạo riêng biệt nhờ bộ tem dán biến tấu từ bộ sưu tập decal thời trang, kết hợp hài hòa với kiểu dáng nhỏ gọn nguyên bản của mẫu xe.‏

‏Đoàn xe di chuyển qua chuỗi tọa độ giao thông và du lịch đặc trưng của Đà Nẵng: xuất phát từ Madame Lân, qua cầu Thuận Phước, dọc đường Biển, rẽ vào đường Võ Văn Kiệt, qua cầu Rồng, đường 2/9, dừng check-in tại Tượng đài 29/3 trước khi tập kết tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng.‏

‏Thiết kế nhỏ gọn giúp Geely EX2 di chuyển linh hoạt qua các đoạn đường đô thị có mật độ giao thông cao. Khi đi qua những khu vực đông đúc, các tay lái được hỗ trợ trực tiếp bởi hệ thống camera 540 độ quan sát toàn cảnh gầm và gói công nghệ trợ lái ADAS. Trong khoang cabin, màn hình giải trí 14.6 inch, sạc không dây cùng cửa gió điều hòa hàng ghế sau đảm bảo sự tiện nghi suốt chuyến đi.‏

‏Đáng chú ý, toàn bộ các bộ decal trang trí cá tính trên dàn xe tại sự kiện đều được thi công trực tiếp bởi hệ thống Carpla Service. Nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của chủ xe, Carpla Service hiện cung cấp dịch vụ dán decal chuyên nghiệp với mức giá linh hoạt chỉ từ 770.000 đồng/m2. Mỗi thiết kế là một cách để kể câu chuyện về cá tính, sở thích và nguồn năng lượng tích cực của người lái.‏

‏Di chuyển qua những cung đường ven biển cho đến các tuyến phố trung tâm, hành trình Roadshow Đà Nẵng không chỉ phô diễn trọn vẹn thiết kế thời trang và năng lực vận hành của dòng xe EX2, mà quan trọng hơn là mở ra một sân chơi thực sự ý nghĩa cho người dùng. Tại điểm dừng chân hay trong suốt đường đi, thông điệp ‏ ‏"Càng Lái Càng Yêu"‏ ‏ được lan tỏa tự nhiên thông qua niềm tự hào thể hiện rõ trên khuôn mặt từng chủ xe.‏

‏Sự kiện lần này tiếp tục minh chứng cho góc nhìn và cách làm khác biệt của Geely tại thị trường Việt Nam: Một chiếc xe không chỉ được định nghĩa bằng các thông số công nghệ hay mã lực, mà còn là gạch nối để định hình phong cách sống, mở ra cơ hội giao lưu và xây dựng một cộng đồng người dùng văn minh, gắn kết và sẻ chia chân thành.‏

‏Khép lại hành trình diễu hành đầy sắc màu, đoàn 22 xe Geely EX2 chính thức hội tụ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, mở màn bùng nổ cho chuỗi hoạt động trải nghiệm "Geely Day 2026 – Mega Test Drive". Hành trình sáng 22/08 chắc chắn sẽ còn đọng lại như một kỷ niệm đẹp, khẳng định tình yêu và sự đồng hành bền chặt giữa cộng đồng người dùng với thương hiệu Geely.‏

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