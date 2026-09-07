Quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới sắp mua đến 5 triệu tấn gạo

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Philippines có thể phải nhập khẩu tới 5 triệu tấn gạo trong bối cảnh bão, mưa gió mùa và nguy cơ hạn hán do El Niño đe dọa sản xuất lúa trong nước. Chính phủ nước này đang tăng cường dự trữ nhằm bảo đảm nguồn cung cho những tháng đầu năm 2027.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel Jr. cho biết tại cuộc họp về ngân sách năm 2027 rằng nước này đang chuẩn bị nguồn cung gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong quý I/2027. Theo ông, việc nhập khẩu trước là cần thiết trong bối cảnh điều kiện thời tiết ngày càng khó dự đoán.

“Thà chuẩn bị đủ nguồn cung còn hơn để xảy ra thiếu hụt”, ông Tiu Laurel nói.

Philippines hiện là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp, nước này đã nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo tính đến thời điểm hiện tại và lượng nhập khẩu có thể giảm trong mùa mưa trước khi tăng trở lại vào cuối năm.

Chính phủ dự kiến tiếp tục nhập khẩu sau mùa thu hoạch trong nước để bổ sung lượng dự trữ cho quý I năm sau. Mục tiêu là duy trì lượng gạo dự trữ tương đương hơn 60 ngày tiêu thụ, thay vì mức thấp hơn trước đây, do rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.

Philippines đặt mục tiêu sản xuất khoảng 19 triệu tấn gạo trong năm nay. Tuy nhiên, sản lượng trong nước đang chịu sức ép từ bão, lũ lụt và nguy cơ hạn hán liên quan đến El Niño.

Ông Tiu Laurel cho rằng khả năng nhập khẩu tới 5 triệu tấn không phản ánh sự thay đổi trong ưu tiên của chính phủ đối với sản xuất trong nước. Đây chủ yếu là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm nguồn cung trước những biến động thời tiết.

Theo Bộ trưởng, năng suất lúa bình quân trên mỗi hecta tại Philippines đang được cải thiện. Tuy nhiên, những hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp có thể làm gián đoạn sản xuất và khiến nguồn cung trong nước biến động.

Để nâng cao năng lực sản xuất, Bộ Nông nghiệp Philippines đang đẩy mạnh cơ giới hóa và đầu tư vào hệ thống sau thu hoạch. Khoảng 380 thiết bị sấy dành cho lúa và ngô chưa xay xát đang được triển khai trên toàn quốc nhằm giảm tổn thất và nâng cao hiệu quả thu hoạch.

Bên cạnh đó, mở rộng diện tích đất được tưới tiêu cũng được xác định là một trong những ưu tiên của chính phủ. Philippines đồng thời nghiên cứu các giống lúa thuần và lúa lai có khả năng chống chịu tốt hơn với điều kiện thời tiết bất lợi.

Chính phủ cũng đang xem xét thay đổi chính sách cấp hạn ngạch nhập khẩu. Theo đó, doanh nghiệp muốn nhập khẩu gạo có thể phải cam kết đầu tư vào ngành lúa gạo trong nước, bao gồm cơ sở hạ tầng và thu mua lúa từ nông dân Philippines.

Động thái này nhằm kết hợp giữa bảo đảm nguồn cung trong ngắn hạn thông qua nhập khẩu và thúc đẩy năng lực sản xuất nội địa trong dài hạn. Trong bối cảnh Philippines tiếp tục đối mặt với rủi ro thời tiết, nhu cầu nhập khẩu gạo của nước này được dự báo sẽ tiếp tục là một yếu tố đáng chú ý trên thị trường gạo khu vực châu Á.