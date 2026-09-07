Hàng nghìn đôi giày trôi kín đường sau trận lũ ở Trung Quốc, người dân đổ xuống vớt, chủ xưởng thiệt hại hơn 100.000 NDT

Những ngày đầu tháng 9, hình ảnh hàng nghìn đôi giày, hộp giày trôi nổi giữa những con đường ngập nước tại thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Giữa dòng nước đục, nhiều người dân lội xuống đường, thu gom những đôi giày bị nước cuốn khỏi các nhà kho.

Hơn 8.000 đôi giày hư hỏng hoặc bị nước cuốn đi

Theo The Standard, mưa lớn do hoàn lưu bên ngoài của bão Saudel đã gây ngập lụt trên diện rộng ở khu vực ven biển phía nam tỉnh Chiết Giang. Tại thị trấn Tiên Giáng, thành phố Thụy An, thuộc Ôn Châu - nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất giày dép - nước tràn vào hàng loạt nhà máy và kho hàng.

Người dân lội nước nhặt những đôi giày đang trôi theo dòng nước lũ. Ảnh: China Minutes

Người dân lội nước nhặt những đôi giày đang trôi theo dòng nước lũ. Ảnh: China Minutes

Trong hai ngày 1-2/9, nhiều tuyến đường tại Thụy An chìm trong nước. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy những hộp giày màu xanh cùng nhiều loại giày dép nổi trên mặt nước, trôi dọc các tuyến phố.

Theo các nhân chứng, nước dâng nhanh đã cuốn lượng thành phẩm đóng hộp ra khỏi nhiều cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong khu vực. Một chủ xưởng địa phương xác nhận nhiều đôi giày xuất hiện trong các video lan truyền trên mạng được nước cuốn ra từ kho hàng của mình.

Đây đã là lần thứ hai trong vòng một tháng cơ sở của người này bị ngập. Lần này, mực nước dâng lên khoảng 50 cm. Dù chủ xưởng đã chủ động kê hàng hóa lên cao trước khi bão ảnh hưởng, nước vẫn dâng vượt mức dự tính và tràn vào kho.

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 8.000 đôi giày của cơ sở này bị ngấm nước hoặc cuốn trôi. Tổng thiệt hại được ước tính vượt 100.000 NDT, tương đương khoảng 388 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại.

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 8.000 đôi giày của cơ sở này bị ngấm nước hoặc cuốn trôi. Ảnh: China Minutes

Trước khi xảy ra ngập lụt, số giày này được bán với giá khoảng 20 NDT/đôi (khoảng 78.000 đồng). Tuy nhiên, dòng nước mang theo lượng lớn bùn đất màu vàng khiến những đôi giày bị ngâm nước hư hỏng nặng. Theo chủ xưởng, giá trị còn lại của chúng chỉ còn vài NDT mỗi đôi.

Người dân lội nước nhặt giày gây tranh luận

Cùng với hình ảnh giày dép trôi đầy đường, cảnh nhiều người dân lội xuống dòng nước để thu gom những đôi giày cũng nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chủ xưởng cho biết tại thời điểm chia sẻ với truyền thông, chưa có đôi giày nào được người dân nhặt được mang trở lại cho ông. Trong khi đó, công nhân tại cơ sở vẫn phải tiếp tục dọn dẹp bùn đất, nước đọng bên trong nhà kho.

Một số ý kiến trên mạng chỉ trích việc lấy hàng hóa bị nước cuốn trôi trong lúc doanh nghiệp đang chịu thiệt hại vì thiên tai. Câu chuyện đồng thời đặt ra câu hỏi liệu những món đồ bị dòng nước cuốn khỏi kho và trôi ra đường có thể được xem là tài sản vô chủ hay không.

Tổng thiệt hại được ước tính vượt 100.000 NDT, tương đương khoảng 388 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Ảnh: China Minutes

Theo các chuyên gia pháp lý được The Standard dẫn lời, hàng hóa bị nước lũ cuốn khỏi nhà kho vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ doanh nghiệp, không phải tài sản bị bỏ đi.

Người lấy những món đồ này và từ chối hoàn trả có thể phải chịu trách nhiệm dân sự liên quan đến việc hưởng lợi không có căn cứ. Trong trường hợp giá trị tài sản đủ lớn, hành vi chiếm giữ trái phép còn có khả năng dẫn đến trách nhiệm hình sự.

Trận ngập cũng cho thấy mức độ thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất tại Tiên Giáng, khu vực được biết đến là một trung tâm sản xuất giày dép của Ôn Châu. Chỉ trong thời gian ngắn, nước dâng đã vượt qua những biện pháp phòng ngừa của các chủ xưởng, cuốn hàng hóa từ bên trong kho ra đường và để lại lượng lớn bùn đất sau khi rút.