Chàng trai 23 tuổi xuất huyết não dù không uống rượu hay hút thuốc, chụp mạch máu phát hiện 1 sự thật "đáng sợ"

Cơn choáng váng ập đến bất ngờ khiến anh Tôn (23 tuổi, sinh sống tại Chiết Giang, Trung Quốc) lịm đi trong vòng tay đồng nghiệp ngay tại nơi làm việc. Đồng nghiệp ban đầu đều cho rằng anh thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức chứ chẳng ai ngờ một người trẻ tuổi, sống lành mạnh thế lại đột nhiên liệt nửa người, suýt chết vì xuất huyết não.

Chàng trai 23 tuổi bị xuất huyết não dù không rượu bia hay hút thuốc (Ảnh từ BV)

Anh Tôn được xe cấp cứu đưa thẳng tới Bệnh viện Trung tâm Hải Ninh (Chiết Giang, Trung Quốc) với mã xanh khẩn cấp. Kết quả chụp CT sọ não khiến toàn bộ ê kíp trực lặng người: Chàng trai trẻ bị xuất huyết não thùy trán phải, máu chảy tràn vào não thất. Khối máu tụ lớn chèn ép mô não nặng nề, làm lệch đường giữa sọ và đe doạ tính mạng từng giây từng phút.

Các bác sĩ cũng bị bất ngờ khi bệnh nhân còn quá trẻ và hoàn toàn không có tiền sử huyết áp cao. Đặc biệt người nhà và đồng nghiệp đều cho biết anh sống lành mạnh, trước giờ sức khỏe cực tốt, chẳng có bệnh nền cũng hiếm khi đau ốm.

Để tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ, các bác sĩ quyết định thực hiện chụp mạch máu xóa nền kỹ thuật số (DSA). Lúc này, sự thật đáng sợ mới chính thức phơi bày. Trong hộp sọ của anh Tôn ẩn chứa một cụm dị dạng động tĩnh mạch bẩm sinh (AVM). Cụm mạch máu dị dạng như một quả bom hẹn giờ lẳng lặng tồn tại từ khi anh mới sinh ra, để rồi bất ngờ vỡ tung và gây ra thảm kịch xuất huyết não.

Chụp mạch máu não chuyên sâu phát hiện dị dạng mạch máu não bẩm sinh (Ảnh từ BV)

Giữa ranh giới sinh tử mỏng manh, ca phẫu thuật dưới kính hiển vi công suất cao lập tức được tiến hành. Các bác sĩ vừa tỉ mỉ hút sạch 60ml máu tụ để giải phóng áp lực cho bộ não, vừa cẩn trọng cắt bỏ hoàn toàn cụm mạch dị dạng nhằm triệt tiêu triệt để nguy cơ xuất huyết não thứ phát.

Chàng trai 23 tuổi được phẫu thuật não khẩn cấp (Ảnh từ BV)

Dù thoát được nguy kịch, nhưng phải trải qua thêm 38 ngày kiên cường chiến đấu, anh Tôn mới thật sự "trở về từ cõi chết". Tỉnh lại trên giường bệnh, cử động được từng ngón tay trong sự vỡ òa nước mắt của gia đình, anh Tôn nghẹn ngào chia sẻ: "Lúc mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình thế là hết ở tuổi 23. Khi nghe bác sĩ nói mình bị xuất huyết não vì một khối dị dạng trốn trong đầu suốt bao năm mà không hay biết, tôi thực sự rùng mình. Tôi hối hận vì xem nhẹ những cơn đau đầu, chóng mặt thoáng qua trước đó. Cảm giác từ cõi chết trở về khiến tôi trân trọng từng giây phút được sống".

Nói về ca bệnh của anh Tôn, bác sĩ Thái Trường Thọ, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, thuộc bệnh viện nhấn mạnh: "Dị dạng động tĩnh mạch não là hiện tượng các động mạch và tĩnh mạch nối trực tiếp với nhau mà không qua hệ thống mao mạch trung gian. Dòng máu di chuyển với áp lực lớn liên tục dội vào thành mạch vốn đã mỏng dính, khiến chúng ngày càng suy yếu. Dưới tác động của áp lực kéo dài, điểm dị dạng này rất dễ vỡ bùng trong độ tuổi thanh thiếu niên, trở thành thủ phạm hàng đầu gây xuất huyết não ở người trẻ dưới 40 tuổi.

Chàng trai này không hút thuốc hay uống rượu nhưng trước khi xảy ra sự việc thường tăng ca, làm việc quá sức và hay thức khuya. Đây cũng được xem là yếu tố quan trọng khiến dị dạng vốn có bùng phát thành xuất huyết não. Sau phẫu thuật, chức năng chi dưới vẫn bị ảnh hưởng nhẹ, cần tập luyện và hồi phục từ từ để đi lại bình thường".

Bệnh nhân bắt đầu hồi phục sau 38 ngày nằm viện (Ảnh từ BV)

Câu chuyện của anh Tôn là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho tất cả chúng ta, nhất là những người trẻ tuổi đang chủ quan với chăm sóc sức khỏe và các dấu hiệu bất thường từ cơ thể. Nhân ca bệnh này, bác sĩ Thái Trường Thọ một lần nữa đưa ra cảnh báo về dấu hiệu tai biến mạch máu não, tuyệt đối không chậm trễ nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau:

- Đau đầu dữ dội đột ngột, kèm theo cảm giác buồn nôn hoặc nôn mửa liên tục không giảm.

- Tê bì, yếu xỉu một bên tay chân, đi đứng xiêu vẹo hoặc mất thăng bằng.

- Nói ngọng, phát âm khó khăn, nhìn mờ hoặc thị lực giảm sút đột ngột.

- Ngất xỉu không rõ lý do hoặc xuất hiện các cơn co giật chân tay tái phát.

Hình ảnh chụp não sau phẫu thuật của bệnh nhân (Ảnh từ BV)

Để phòng ngừa biến chứng xuất huyết não tái phát, anh Tôn hay bất cứ bệnh nhân sau phẫu thuật nào đều cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định dùng thuốc. Bên cạnh đó, việc giữ tinh thần ổn định, tránh thức khuya, không vận động quá sức và hạn chế các cơn biến động cảm xúc mạnh là chìa khóa vàng để bảo vệ mạch máu não luôn an toàn.

Nguồn và ảnh: Sohu, China Times