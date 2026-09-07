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Núi lửa ở Indonesia phun trào, một số chuyến bay của Việt Nam bị ảnh hưởng

| | Thị trường

Núi lửa Anak Krakatau phun trào khiến 6 sân bay tại Indonesia ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay và hơn 22.000 hành khách. Các hãng hàng không Việt Nam đã hủy chuyến bay, thông báo đến hành khách.

Theo Reuters, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta đã tạm ngừng hoạt động bay đến 13h30 (giờ địa phương) do tro núi lửa. Công ty điều hành sân bay Angkasa Pura cho biết, việc tạm ngừng hoạt động ảnh hưởng đến 301 chuyến bay, trong đó có 58 chuyến bay quốc tế, hành khách bị mắc kẹt tại sân bay chính của Indonesia.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào.

Các hãng hàng không Việt Nam cũng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến Jakarta do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đang tạm dừng khai thác các chuyến bay do ảnh hưởng tro núi lửa và đợi cập nhật thông tin từ nhà chức trách Indonesia để quyết định khai thác như thế nào.

Vietnam Airlines đã thông báo tới hành khách việc ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Krakatau (Indonesia), sân bay Jakarta tạm thời đóng cửa. Vì lý do an toàn, chuyến bay VN634 hành trình Jakarta - Hà Nội ngày 6/9 phải thay đổi lịch khởi hành và chờ đến khi có thông báo mới.

Theo hãng hàng không, việc thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do ảnh hưởng của hoạt động núi lửa nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho chuyến bay, đây là tình huống ngoài mong muốn.

Sân bay Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Vietjet Air phát thông tin cho biết 4 chuyến bay khai thác chặng TPHCM - Jakarta - TPHCM và chặng Hà Nội - Jakarta - Hà Nội trong ngày 6/9 phải tạm dừng. Hành khách trên các chuyến bay ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng.

Singapore Airlines đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Jakarta trong phần còn lại của ngày Chủ nhật, đồng thời cảnh báo rằng, có thể cần phải có những thay đổi tiếp theo do các đám mây tro bụi tiếp tục lan rộng khắp các tuyến bay của Indonesia.

AirAsia cũng đã hủy hoặc thay đổi lịch trình nhiều chuyến bay đến và đi từ Jakarta sau khi sân bay Soekarno-Hatta tạm ngừng hoạt động. Garuda Indonesia cũng yêu cầu hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay và các kênh thông tin chính thức trước khi đến sân bay.

Nhiều hành khách phải chờ đợi tại sân bay Soekarno-Hatta do các chuyến bay bị hủy và hoãn.

Theo Phan Thiên

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