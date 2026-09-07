Giá bạc ngày 7/9 tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank tăng, giảm ra sao?

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch trên 66 USD/ounce trong phiên đầu tuần, tương đương 2,088 triệu đồng/lượng, hồi phục nhẹ sau khi giảm hơn 1% trong phiên trước đó. Như vậy, giá bạc thế giới đang thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 226.000 đồng/lượng.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.



Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Giá bạc đang chịu áp lực từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp tăng lãi suất sau dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến vào tuần trước. Dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu 4/9 cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 162.000 trong tháng 8, sau khi điều chỉnh tăng 23.000 trong tháng 7 và cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là tăng 56.000.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn không thay đổi ở mức 4,1%, còn tăng trưởng tiền lương hàng năm chậm lại ở mức 3,1%, mặc dù mức giảm nhỏ hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế. Thị trường đã tăng tỷ lệ đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 lên khoảng 60%, tăng từ khoảng 50% trước khi dữ liệu được công bố.

Nhà đầu tư sẽ hướng tới CPI ngày 11/9 và các dữ liệu lạm phát tiếp theo. Nếu áp lực giá tiếp tục cao, bạc có thể còn chịu sức ép; ngược lại, lạm phát hạ nhiệt sẽ mở lại kỳ vọng nới lỏng và tạo dư địa phục hồi cho kim loại quý.

Giá bạc cũng tiếp tục chịu áp lực từ giá dầu tăng cao khi Mỹ và Iran trao đổi các cuộc tấn công vào tàu thuyền vào cuối tuần, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát mới.