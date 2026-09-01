Một Chủ tịch muốn bán sạch cổ phiếu tại doanh nghiệp đang lỗ hàng chục tỷ, thị giá còn 1.800 đồng

Ông Lương Đức Tâm, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (UPCoM: AGM), vừa đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại doanh nghiệp.



Theo công bố, ông Tâm dự kiến bán 759.800 cổ phiếu AGM, tương đương 4,2% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 9/10/2026.



Trên thị trường chứng khoán, AGM hiện giao dịch ở vùng giá thấp. Kết phiên ngày 8/9, cổ phiếu này dừng ở mức 1.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá trên, lượng cổ phiếu ông Tâm đăng ký bán có giá trị khoảng 1,37 tỷ đồng.



Ông Lương Đức Tâm được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Angimex từ ngày 18/10/2025. Bên cạnh vai trò tại AGM, ông hiện còn là Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NTH và người đại diện phần vốn của AGM tại Công ty TNHH Angimex - Kitoku.



Trong đó, Louis Angimex là công ty liên kết, còn Angimex - Kitoku là công ty liên doanh của AGM.



Angimex có lịch sử hoạt động từ năm 1976, tiền thân là Công ty Ngoại thương An Giang. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh lương thực, bên cạnh mảng kinh doanh xe gắn máy, phụ tùng và các dịch vụ liên quan.

Doanh thu 6 tháng chỉ còn 7,5 tỷ đồng



Động thái thoái vốn của Chủ tịch AGM diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn.



Trong quý II/2026, Angimex ghi nhận doanh thu hơn 4 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ ròng khoảng 42 tỷ đồng, dù đã thu hẹp đáng kể so với khoản lỗ 58 tỷ đồng của quý II/2025.

Chi phí tài chính trong kỳ giảm 18%, xuống còn khoảng 37 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 53%, còn khoảng 4 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập khác tăng hơn 5 lần, lên trên 1 tỷ đồng.

Angimex cho biết doanh thu sụt giảm chủ yếu do thiếu vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản lỗ được thu hẹp nhờ chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của AGM đạt khoảng 7,5 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Lỗ ròng ở mức 57 tỷ đồng, thấp hơn khoản lỗ 77 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Angimex đặt mục tiêu doanh thu cả năm chỉ hơn 10 tỷ đồng và dự kiến lỗ trước thuế 121 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 104 tỷ đồng của năm trước.

AGM cho biết, sau sự kiện ông Đỗ Thành Nhân - cựu Chủ tịch Angimex bị khởi tố từ tháng 4/2022, tình hình tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn. Trước yêu cầu của các trái chủ, Angimex trình cổ đông phương án xử lý một số tài sản đảm bảo trái phiếu (các quyền sử dụng đất), vay trung – dài hạn; và/hoặc thanh lý tài sản không cần dùng, các kho đang dừng hoạt động để lấy tiền trả nợ, lãi trái phiếu.