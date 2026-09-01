DNP Water thoái toàn bộ vốn tại cụm cấp nước Bình Thuận, hé mở kế hoạch IPO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Water vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại hai doanh nghiệp thuộc cụm cấp nước Bình Thuận, gồm Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, nơi DNP Water đang sở hữu 57,26% vốn, và Công ty Cổ phần Bình Hiệp, nơi DNP Water sở hữu 70,77% vốn.



Tập trung cho các dự án hạ tầng nước liên vùng



Trọng tâm đầu tư của DNP Water trong giai đoạn tới là Dự án cấp nước sông Tiền và Dự án cấp nước vùng Tây Nam sông Hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng công suất quy hoạch khoảng 1,2 triệu m³/ngày đêm.



Đây là các dự án hạ tầng thiết yếu có quy mô lớn, góp phần giải quyết bài toán an ninh nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn và suy giảm nguồn nước ngầm, đồng thời phục vụ nhu cầu dân sinh, sản xuất và phát triển kinh tế bền vững tại các địa phương.



Trong đó, giai đoạn 1 của Dự án cấp nước sông Tiền có công suất 300.000 m³/ngày đêm, đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027. Dự án có vai trò dẫn nguồn nước thô ổn định tới các nhà máy nước hiện hữu, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho khoảng hai triệu người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các khu vực sản xuất và công nghiệp tại Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.



DNP Water cũng đang xúc tiến Dự án cấp nước vùng Tây Nam sông Hậu có quy mô 600.000 m³/ngày đêm, hướng tới cung cấp nguồn nước mặt ổn định cho Cần Thơ và bán đảo Cà Mau. Khi được triển khai, dự án sẽ góp phần giảm khai thác nước ngầm, hạn chế tình trạng sụt lún và nâng cao khả năng thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. ﻿



Hướng tới IPO từ năm 2027

DNP Water hướng tới thực hiện IPO từ năm 2027 và niêm yết khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý, quản trị và thị trường.



DNP Water là đơn vị thành viên trong hệ thống Tasco và là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành hạ tầng nước. Công ty hiện đầu tư và vận hành hệ thống các nhà máy, dự án cấp nước tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.



Samsung E&A là cổ đông chiến lược của DNP Water, sở hữu 24% vốn và đồng hành cùng công ty trong việc phát triển các dự án nước sạch, nước thải và hạ tầng môi trường quy mô lớn. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án và am hiểu thị trường trong nước của DNP Water với kinh nghiệm quốc tế, công nghệ và năng lực tổng thầu của Samsung E&A được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty.