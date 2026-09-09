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Một “ông lớn” Hàn Quốc vừa mua hơn 93% nền tảng đứng sau 5.000 salon, spa, tiệm nail khắp Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Một “ông lớn” Hàn Quốc vừa mua hơn 93% nền tảng đứng sau 5.000 salon, spa, tiệm nail khắp Việt Nam

EasySalon bắt đầu hình thành đội ngũ và phát triển phần mềm cho các spa tại Đà Nẵng từ năm 2018. Nhà sáng lập Nguyễn Quốc Hân từng kể rằng ý tưởng xuất phát từ việc nhiều chủ salon, tiệm tóc giỏi chuyên môn nhưng lại gặp khó trong quản trị, chăm sóc khách hàng và ứng dụng công nghệ.

NICE Information & Telecommunication, thường được gọi là NICE I&T - một doanh nghiệp niêm yết tại Hàn Quốc - đã mua hơn 93% cổ phần EasySalon - startup tại Việt Nam - từ nhà sáng lập kiêm CEO. Giá trị giao dịch không được tiết lộ. Sau thương vụ, EasySalon trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đây cũng là thương vụ M&A đầu tiên của NICE I&T tại Việt Nam và thương vụ thứ hai của doanh nghiệp tại Đông Nam Á sau Indonesia.

NICE I&T không kinh doanh salon, mỹ phẩm hay spa. Doanh nghiệp niêm yết trên sàn KOSDAQ của Hàn Quốc hoạt động trong hạ tầng thanh toán, từ xử lý thẻ, mạng VAN, cổng thanh toán PG đến thiết bị POS, thanh toán di động và các dịch vụ liên quan dữ liệu giao dịch. Năm 2025, doanh thu hợp nhất của NICE I&T đạt gần 1.095 tỷ won, tăng hơn 12%, lợi nhuận hoạt động đạt 55,3 tỷ won. ﻿

Trong khi đó, EasySalon bắt đầu hình thành đội ngũ và phát triển phần mềm cho các spa tại Đà Nẵng từ năm 2018, trước khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường năm 2019. Nhà sáng lập Nguyễn Quốc Hân từng kể rằng ý tưởng xuất phát từ việc nhiều chủ salon, tiệm tóc giỏi chuyên môn nhưng lại gặp khó trong quản trị, chăm sóc khách hàng và ứng dụng công nghệ.﻿

Tốc độ mở rộng sau đó khá nhanh. Tháng 10/2021, EasySalon cho biết đã có 1.000 khách hàng tại 58/63 tỉnh, thành khi đó và bốn quốc gia châu Á. Đến năm 2026, con số được công ty công bố đã vượt 5.000 cơ sở, trải trên 34 tỉnh, thành Việt Nam và bảy quốc gia.﻿

EasySalon cung cấp các chức năng từ thu ngân, tạo hóa đơn, theo dõi doanh thu và chi phí, quản lý lịch hẹn, hồ sơ khách hàng, lịch sử sử dụng dịch vụ đến tính lương và hoa hồng cho nhân viên. Hệ thống còn có các công cụ chăm sóc khách hàng, tích điểm và marketing, cùng các ứng dụng riêng cho chủ cửa hàng, nhân viên và khách hàng. ﻿

Cuối tháng 8, ít ngày sau khi thông tin thương vụ xuất hiện, Financial News của Hàn Quốc đã phỏng vấn ông Lee Yong-hyung, Giám đốc NICE I&T Tech Center Vietnam đồng thời là CEO EasySalon sau thương vụ.

Theo đó, NICE cho biết việc mua EasySalon là điểm khởi đầu để doanh nghiệp mở rộng từ dịch vụ thanh toán sang các giải pháp hỗ trợ toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam.

Theo ông Lee, với ngành làm đẹp, chỉ quản lý thanh toán và doanh thu là chưa đủ. Một salon còn phải giải quyết lịch hẹn, quản lý khách hàng, CRM và marketing để thu hút khách mới cũng như tăng tỷ lệ khách quay lại. NICE cho biết mục tiêu trước mắt là tiếp tục phát triển EasySalon thành một nền tảng SaaS chuyên biệt có khả năng giúp các cửa hàng tăng doanh thu và giữ chân khách hàng. ﻿

Bằng việc sở hữu EasySalon, NICE I&T sở hữu một điểm kết nối trực tiếp với hơn 5.000 đơn vị trong ngành làm đẹp.﻿

Financial News cho biết NICE I&T hiện có nền tảng khoảng 1,2 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại Hàn Quốc, cung cấp cả VAN, PG, tax refund và thanh toán xuyên biên giới. Công ty bắt đầu bước vào Indonesia từ năm 2017 thông qua IONPay và hiện diện tại Việt Nam từ năm 2018.﻿

NICE Tech Center Vietnam được thành lập từ tháng 4/2018 tại Hà Nội, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực xử lý dữ liệu và các dịch vụ liên quan. Sau đó, NICE I&T từng bước nâng sở hữu tại pháp nhân Việt Nam lên 100%.﻿

Linh Linh

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