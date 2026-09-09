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Ra quyết định khởi tố Giám đốc Võ Thành Tám SN 1973

| | Doanh nghiệp

Võ Thành Tám đã tìm cách mua hoá đơn giá trị gia tăng khống để kê khai quyết toán thuế và để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

Ngày 08/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thành Tám - Giám đốc Công ty TNHH VLXD Vũ Tấn Phát (sinh năm 1973, trú tại khóm 7, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.‎

Ra quyết định khởi tố Giám đốc Võ Thành Tám SN 1973 - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can Võ Thành Tám. Ảnh: CA An Giang

Theo kết quả điều tra, khi mua cát trôi nổi trên thị trường, không có hoá đơn giá trị gia tăng, Võ Thành Tám đã tìm cách mua hoá đơn giá trị gia tăng khống để kê khai quyết toán thuế và để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

Từ tháng 02 năm 2023 đến tháng 07 năm 2023, Võ Thành Tám đã mua tổng cộng 13 hóa đơn của Công ty TNHH TMDV S.G và Công ty TNHH VLXD T.P với tổng số tiền thanh toán là 691.680.000 đồng (tiền mua 13 hóa đơn là 48.417.600 đồng).

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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